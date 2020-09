(VIDEO) Una habitación con privilegios cuesta 100 mil pesos en cárcel de La Victoria

View this post on Instagram

El excoordinador del Nuevo Modelo Penitenciario y nuevo asesor del Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana, Roberto Santana, reveló este jueves que una habitación con privilegios cuesta 100 mil pesos en la cárcel de La Victoria, debido a la corrupción que reina en la prisión. En tal sentido, aseguró que hay 12 o 13 habitaciones privilegiadas pagadas por reclusos acaudalados que pueden darse la buena vida en el penal. “El que puede dar 100 mil pesos por una habitación, puede dar otra cosa para que se hagan cosas en la calle”, dijo. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD