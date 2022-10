Una fecha como la de hoy 7 de octubre: El mitin de Santiago contra Balaguer

El mitin nacional de la oposición a Balaguer, unida casi en la totalidad de partidos opuestos a su régimen, se llevó a realización el domingo 7 de octubre de 1973. Fue una gran manifestación que realizaron la mayoría los partidos de la oposición anti-balaguerista de Los Doce Años. Se podría decir que Santiago tembló, aunque fue mucho más grande el mitin del Acuerdo de Santiago en 1974, pese a que dicho movimiento era uno de los bloques en que se había dividido la oposición a Balaguer. Sin embargo, el mitin del Bloque de la Dignidad Nacional que el 7 de octubre aglutinaba a casi toda la oposición fue grande, recuerda el autor de este artículo que aviones de la Fuerza Aérea de Santiago sobrevolaron el mismo, al parecer tratando de amedrentar a algunos de los asistentes, pero no ocurrió nada de apresamientos y ningún otro tipo de represión. Fue una demostración de fuerza.

En cuanto a eso, le hallo sentido a una de las cuñas comerciales de una marca de cigarrillo, estimulante que tantas gentes habrá matado de cáncer, cuando en una de las llamadas Imagen Nacional se divulgaba: Santiago es Santiago. Ciertamente, parece haber motivos suficientes para decir: Santiago es Santiago; ello así, pese a que tuvo esa urbe rasgo de una ciudad muy conservadora políticamente hablando. Sin embargo, una clase burguesa muy exigente y habilidosa para cubrir las apariencias fue la que se asentó en Santiago, capaz de reclamar a Balaguer por marginarla de los beneficios de la ley 299 de incentivo y protección industrial y también para lidiar y poder neutralizar la lucha de las clases y a los sectores populares en sus demandas.

La Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago fue creada inmediatamente se produce la caída del régimen trujillista. Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán llegaron a ser partes de la directiva de dicha asociación, la cual fue el primer grupo corporativo del empresariado dominicano, luego de la caída de Trujillo. El llamado Grupo de Santiago que incluiría a miembros de esa asociación y a profesionales de prestigio, incluidos profesores de la UCAMAIMA (hoy PUCAMAIMA), tenía contradicciones con el régimen de Balaguer, por la forma de este dirigir al país. La raigambre de todo esto es que el empresariado de Santiago quería más beneficios económicos y apetencias de hegemonía política. Antonio Guzman vegano de origen, santiaguero por adopción, es tal vez el mejor ejemplo de apetencias de participación en la política, pero Jorge Blanco también. Ambos eran hombres del stablisment. Sin embargo, en Santiago se enarboló como bandera de lucha por la libertad de los presos políticos, retornos de los exiliados y de una mayor tolerancia política.

Quien escribe, viviendo en ese entonces en el municipio de Moca cabecera de la provincia Espaillat, siendo un bisoño joven bochista quería ir al mitin y fue al mismo ese 7 de octubre, como también presenció varios meses después el del Acuerdo de Santiago al dividirse la oposición en dos grandes bloques. Ese domingo 7 de octubre se juntó con otro joven de nombre Amado González y fueron juntos al mitin, después de montarse en Moca en uno de los camiones, el cual posiblemente era el del comerciante Manolo Peralta. La primera consigna fue: “Todos al Mitin de la Oposición”; otra fue: “Nacionalización para la Gulf and Western” y otra decía: “Lo Primero que hay que Hacer es Tumbar a Balaguer”. Habían pasado ya más de 6 meses de la muerte de Caamaño.

En un día del año 1972, cuando apenas Balaguer había cumplido 6 de los 12 años que duró gobernando de manera ininterrumpida de 1966 a 1978, en la columna “Aunque Usted no lo Crea” del desaparecido diario vespertino Ultima Hora, se leía: “El PRD el partido del jacho prendío y del buey que mas jala tiene 20,000 comités de bases en todo el país y tiene 32 comités zonales en las ciudades de Santo Domingo y Santiago”. Eso no parecía tan verosímil, pudo ser verdad. Para ese entonces el PRD todavía divulgaba a su militancia la Tesis de las Dictadura con Respaldo Popular y les daba algunos cursillos de formación política a su militancia y a los simpatizantes. Los Angeles Times, en una resena de ese periódico recogida por noticieros radiales del Cibao en ese mismo año, divulgaba que el régimen del presidente Balaguer lucra desgastado y que el PRD como partido estaba muy fuerte. Ese diario podía estar vinculado a los intereses del Partido Demócrata de Estados Unidos. Faltaban varios años para que el gobierno de Carter asumiera el poder y se iniciara lo que Orlando Martínez predijo lo que llamó como la distención cubano yanqui latina. Peña Gómez vivía hablando de los liberales de Washington.

Al mitin de la Dignidad Nacional, realizado en Santiago el domingo 7 de octubre de 1973 antes de que se dividiera el Partido Revolucionario Dominicano y se fundara el PLD, asistieron todos los partidos de la derecha menos el MIDA de Augusto Lora y de la izquierda no estuvieron el PCD y el PACOREDO, porque los excluyeron desde un principio. El MIDA de Lora representaba a los terratenientes, los que viven y Vivían de la renta agraria; hoy día, la clase terrateniente es muy débil, pero sigue existiendo el sistema de aparcería, ha desaparecido ese sistema en extensas zonas, donde la propiedad de la tierra se ha ido fragmentando y se han urbanizado tierras de vocación agrícola. Hay que señalar que a esto último ha dado pábulo la escasez de mano de obra dominicana, con el aumento de la ociosidad con el incremento de los juegos de azar, la delincuencia y el motoconchismo. También escasea la mano de obra haitiana en el agro, ya que se desplazan a otras actividades.

La sociedad ha cambiado mucho de la época de ese mitin de octubre de 1973 hasta hoy día, pues casi nadie habla del agro y debiéramos hablar, porque deberíamos recuperar el agro, no las grandes propiedades de los terratenientes, si no producir más en el agro y proteger el medio ambiente. Recuerda el autor de este artículo que, cuando anunció el maestro de ceremonia en la explanada del Estadio Cibao que Carmen Mazara la representante del Movimiento Popular Dominicano iba a hacer uso de las palabras, un hombre se acercó corriendo tan veloz a escucharla que parecía que se le iba a salir el corazón. Escuchó de alguien muchos años después, quien está terminando este artículo, decir que a Mazara había un oficial de la Policía Nacional quería apresarla o agredirla, pero que Antonio Guzmán intervino y le dijo que se diera por muerto si pasaba un paso de un lindero que le puso. No tiene recuerda en su memoria recuerdos que serían un registro prueba de que eso ocurriera, pero pudo haber pasado. EL PRD puso un cuerpo de orden muy numeroso, todos hombres de la pequeña burguesía, clase media o capas medias santiagueras.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado