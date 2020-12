Una estatua budista china vendida por más 1,3 millones en una subasta

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Una estatua budista de piedra caliza gris procedente de China ha sido subastada en París por 1,3 millones de euros (1,6 millones de dólares), muy por encima de la estimación que inicial de entre 15.000 y 20.000 euros de la que partió la venta en la casa Artcurial.

La estatua, esculpida en relieve y con una altura de 125 centímetros, se convirtió en la sorpresa de una venta consagrada al arte asiático que tuvo lugar este lunes y que recaudó en total casi dos millones de euros, siete veces más de lo que se preveía.

Según comunicó este martes la casa de subastas Artcurial, la sesión estuvo marcada por duras batallas entre los clientes que pujaban por las obras, y muy en particular por esta figura de Boddhisattva de la colección Édouard des Courières.

Con un vestido esculpido muy pegado al cuerpo y pliegues rígidos, en el estilo de las Seis Dinastías, y con una corona dentro del estilo Sui, los trazos del rostro y la decoración del halo son similares a la escultura de un Bodhisattva que se encuentra en la Galería Freer de Washington.

Este tipo de obras, según Artcurial, presentan la misma piedra gris e idénticas patinas que las esculturas del conjunto de cuevas de Xiang Tangshan, situadas en la provincia de Hebei y que se remontan a la Dinastía Qi del Norte y hasta la de los Ming.

En la creencia budista, se llama Bodhisattva a los que se encuentran en el camino de la Budeidad.

En la venta se subastaron además importantes objetos, como una estatua en bronce dorado de la dinastía china Ming que se vendió por 36.400 euros, o una estatuilla china de Budai en bronce del siglo XIX-XX, adjudicada por 24.700 euros, en ambos casos por encima de la estimación inicial.

