Una estadística que da miedo

Recientemente la plataforma LinkedIn ha revelado una estadística digna de mencionar: Solo el 25% de la población es capaz de hablar en público sin miedo.

Es decir, de cada 100 personas, 75 se sienten expuestas al momento de expresar sus ideas en voz alta.

Aunque pudiera pensarse que se trata de algo generacional, pues la generación Z pareciera estar más habituada a hablar ante una cámara y hacerse videos un día sí y el otro también, la verdad es que se trata de una tendencia humana más común de lo que pensamos.

LinkedIn es tajante al señalar que, una de las habilidades que más desarrollo profesional necesita hoy en día, es justamente la de poder presentar sus ideas ante una audiencia en voz alta con confianza y fluidez.

Con eso en mente, hace cinco años comenzamos Cala Speaking Academy, una escuela de oratoria con un programa completo en el que brindamos las herramientas necesarias para que las personas desarrollen esa confianza al hablar en público (bien sea con otra persona o ante miles).

Y en vista de que muchos de ellos, al finalizar el primer nivel, querían aprender y profundizar aún más en las técnicas, con el tiempo creamos el nivel dos de la academia en la que avanzamos más y damos un verdadero salto cuánto en el desarrollo de sus habilidades de comunicación oral.

Lo más maravilloso de este programa es que no nos quedamos en la parte técnica como el resto de los programas hacen, sino que vamos a la esencia del ser, de su liderazgo, a través del autoconocimiento lo que hace que nuestros egresados cuenten con una impronta o sello que los destaca del resto en los diferentes escenarios.

Mientras me preparo para recibir al próximo grupo de cala speakers no puedo dejar de pensar en la ventaja que tenemos en el mundo de hoy de estar hiperconectados pero, al mismo tiempo, en la creciente necesidad de profesionalizarnos con capacidades como la expresión verbal y no verbal.

Y si este mensaje resonó contigo, y sientes pánico de que te toque hablar en público en cualquier contexto, entonces te invito a revisar aquí todos los detalles de la próxima edición nivel 1 de Cala Speaking Academy que tendrá lugar el próximo mes de julio, de forma presencial en Miami.

No seas parte de esta estadística aprendiendo a hablar desde el corazón para conectar más allá del guion.

