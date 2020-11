¡Una esperanza que se agota!

El Partido Revolucionario Moderno, es una organización socialdemócrata y progresista, su creación fue producto de la última crisis del Partido Revolucionario Dominicano, esta última organización garante del nacimiento de la nueva democracia del siglo XX, sin embargo, es la primera vez que la organización blanco y celeste alcanza la presidencia de la Republica Dominicana.

Se debe recordar que las pasadas elecciones presidenciales fueron celebradas en medio de una crisis sanitaria que jamás había registrado nuestro país, no obstante, esa crisis ha tenido un estigma de carácter global, lo cual es comprensible que el nuevo gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios para palearla desde todos los ángulos.

¿Llegará el cambio al exterior?

El pasado proceso electoral celebrado en el exterior pese a la crisis sanitaria que aun impera en esos países, no fue obstáculo alguno para que los dominicanos que residen en el exterior tuvieran esperanza de cambio, no solo los militantes del partido que gobierna en nuestros días sino de todo el que veía la necesidad de que 16 años de imperio de la organización morada y la estrella amarilla terminara con el desfalco que le produjo a nuestra república. Los aires de cambio prometido para los dirigentes y líderes del exterior no se hicieron esperar, en la campaña electoral muchos de esos destacados dirigentes dejaban sus familias, se exponían a situaciones insalubres por la campaña electoral, por lo que la crisis sanitaria a muchos les golpeo y sobre todo siguieron con el mismo amor, sacrificio y entusiasmo para lograr el objetivo principal poder ganar las 7 diputaciones de ultramar y además la presidencia de la república, gobierno que preside Luis Abinader, para el periodo 2020-2024.

La labor comunitaria que muchos líderes han hecho en esos países, muchas veces se desconoce y no se debe dejar de lado no solo por el matiz partidario que representan sino el carácter social y comunitario que los ha caracterizado por muchos años, ojalá nuestro gobierno retome los ideales de meritocracia y se puedan recuperar esos valores perdidos desde hace mucho tiempo. No me iré sin mencionar dirigentes comunitarios de algunos países que han tenido una trayectoria intachable en el exterior y en esta tribuna es preciso mencionarles, ellos son: Marisol Antigua, Agustín Recio, Despradel Novas, Francisco Beriguete, Floribel López, Mayis Duluc, Leidis Sánchez, Edwin Mercado, José de la Rosa, Diógenes Peña, Belkis Ortiz, Héctor Villanueva entre otros.

En conclusión, después de tanto sacrificio expuesto por todos/as estos ya mencionados líderes, es bueno llamar a la reflexión al partido revolucionario moderno, para que la democracia no vuelva a estar en las manos de los que desfalcaron a nuestro país. Citando a Benito Juárez “La Democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible”.

Por Junior Pérez