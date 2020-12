(VIDEO) Una enfermera de Queens, la primera neoyorquina en recibir la vacuna

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, Sandra Lindsay, ha sido la primera neoyorquina inoculada con la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos, el pasado viernes., informaron este lunes medios locales.

En una conexión en directo a través de video, en la que participó el gobernador del estado, Andrew Cuomo, Lindsay, que trabaja en el hospital Jewish Medical Center, en Queens, uno de los barrios más golpeados por la pandemia en el país, recibió la vacuna a las 9.23 hora local (14.23 GMT).

“Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia”, dijo esta enfermera afroamericana tras recibir la dosis de la vacuna.

And there it is: New York's first COVID vaccine has been administered. Big day!

LIJ critical care nurse Sandra Lindsay said, “It didn’t feel any different from taking any other vaccine.” pic.twitter.com/DcndY592sL

— The Recount (@therecount) December 14, 2020