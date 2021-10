Una empresa alemana muestra similitudes en su logo y con la nueva imagen de Facebook “Meta”

EL NEUVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La empresa alemana M-Sense, la cual desarrolló una app para combatir la migraña y el dolor de cabeza, resaltó en un tuit que la compañía de Zuckerberg, la cual ahora se llama “Meta”, tiene un logotipo parecido al de ellos.

“Nos sentimos muy honrados de que @Facebook se sintieron inspirados por el logotipo de nuestra aplicación de migraña”, dijo M-sense Migraine, al tiempo de agregar que “tal vez también se inspiren en nuestros procedimientos de privacidad de datos”, pese a que no hay prueba de plagio.

La reacción de M-Sense surge luego de que Facebook presentara su nuevo logo y anunciara el pasado jueves que a partir de ahora su nombre corporativo es Meta, como parte de un proceso de renovación de imagen.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg dijo que el nuevo nombre “abarca” mejor lo que hace, ya que amplía su alcance más allá de las redes sociales hacia áreas como la realidad virtual.

El cambio no se aplica a sus plataformas individuales como Facebook, Instagram y WhatsApp, solo a la empresa matriz de la que forman parte.

We are very honoured that @facebook felt inspired by the logo of our migraine app – maybe they’ll get inspired by our data privacy procedures as well 👀 🤓

#dataprivacy #meta #facebook pic.twitter.com/QY7cota36r

— M-sense Migräne (@msense_app) October 29, 2021