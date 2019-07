Una dominicana lleva tres semanas desaparecida después de visitar a su madre en El Bronx

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La dominicana Kissbelth Sánchez, de 33 años de edad, lleva tres semanas desaparecida después de visitar a su madre en El Bronx, sin dejar ningún rastro y hasta ahora, no se ha comunicado con ninguno de sus familiares, quienes dijeron que no hay ninguna pista.

La mamá de la desaparecida, Dora de la Cruz, dijo que su instinto maternal le dice que su hija está viva, pero su angustia aumenta cada día, porque desde que desapareció no se ha comunicado con nadie.

“Nosotras no peleamos, ni hubo ningún problema, pero ella no me ha llamado a mí y tampoco a ningún otro familiar”, explicó la señora de la Cruz.

Sánchez, fue vista por última vez el 9 de julio cuando fue a visitar a su madre en un edificio en el vecindario Tremont, desde donde salió.

La madre explicó que Kissbelth, tiene una hija de 12 años de edad, es soltera y no tiene empleo ni vivienda.

Se estaba quedando en el apartamento de una amiga en la calle 182 en El Bronx, pero nadie en esa área, tampoco la ha visto.

La hermana de Kissbelth, Darling Sánchez, dijo que la familia hizo el reporte a la policía pero los detectives les dijeron que no hay suficientes evidencias para abrir un caso de desaparición, sin ofrecerles más detalles.

La mamá señaló que la desaparecida, antes de esfumarse, le comunicó que estaba sin teléfono, y que lleva las tres semanas tratando de ubicarle en el celular, pero nadie contesta.

La hija de Kissbelth vive con su padre.

La familia preparó docenas de volantes que está distribuyendo y pegando en sitios estratégicos de El Bronx, en busca de ayuda de los comunitarios.

La madre, dijo creer que “alguien la tiene” y mantiene la esperanza de que reaparezca después de la divulgación de esta información.

