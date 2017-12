Siervo de Jesucristo

Hermanos y amigos que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Una cruz para cada cristiano original”, ¿Por qué?, esperando les sea de enseñanza e información.

Bien, comenzamos diciendo que el Señor Jesucristo dice lo siguiente: “El que quiera ser mi discípulo (cristiano) niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame”, Lucas 9:26. En esta declaración el Señor aclara a cualquiera que quiera seguirlo, a cualquiera que quiera aceptarlo, a cualquiera que le interese la salvación, que no es obligado, es si quiere, que debe si le interesa, negarse a sí mismo y tomar su “cruz” cada día y seguirlo; ¿de qué debemos negarnos a nosotros mismos? De todo lo que nos gusta que no le gusta al Señor, lo que se convertirá en una cruz que debemos tomar cada día, si es que queremos la entrada al reino de los cielos.

En este sentido, la cruz en la antigüedad se usaba como instrumento de castigo y de condena para los malhechores, donde eran colgados y muertos por sus delitos. La cruz no es más que dos maderos entrecruzados.

Ahora bien, cuando el Señor dice que tomemos nuestra cruz cada día, no se refiere a tomar una cruz de madera o de metal y andar con ella, sino a llevar la cruz de la abnegación, la cruz del sacrificio de vivir apegados a los mandamientos de Dios, de obedecer sus enseñanzas cada día, aunque no me gusten. La cruz que manda el Señor Jesucristo a llevar es la negación al pecado aunque me atraiga, aunque me agrade. La cruz es renunciar a los placeres, a los deleites temporales del pecado, lo que se nos hace incómodo provocándonos sufrimiento y martirio como una cruz física, pero el obedecer a Dios y andar en santidad es la verdadera cruz a la que el Hijo de Dios se refiere que llevemos cada día. Alábalo si puede…

Hermanos y amigos, hay varias anécdotas que hablan acerca de llevar la cruz, las cuales quiero mencionárselas. Se dice que alguien le dijo al Señor que le cambiara la cruz la cual era muy grande, rústica y fea y éste cristiano veía muchas crucecitas en el suelo más pequeña, más bonita, pintaditas, e insistió al Señor que se la cambiara, a lo cual el Señor le dijo lleva la que yo te dí que con esa es que tú puedes, pero el hermano insistió, a lo cual el Señor le dijo okay coge la que guste, y cuando fue a coger una más pequeña, no la pudo mover, se fue de boca, y volvió a coger la suya, porque Dios sabe cuál cruz podemos llevar. Otro cristiano tenía una cruz grande y le fue sacando punta como un lápiz y la redujo casi a nada, entonces en el camino se encontró con un precipicio que si hubiera llevado la cruz como se la dieron la hubiera usado de puente y pudo haber seguido adelante, pero no pudo cruzar, porque mutiló su cruz, símbolo de no obedecer todas las enseñanzas del Señor.

Mis queridos hermanos y amigos, cada cristiano original tiene su cruz, la cual le impide, mientras se quiera salvar practicar la embriaguez, el sexo fuera del matrimonio, la infidelidad si es casado, el crimen, la drogadicción, el homosexualismo, el baile sensual, la estafa, la mentira, el robo, etc., y aunque se le vayan los ojos detrás de las tentaciones debe seguir adelante, no dejarse arrastrar de la corrupción, porque quien quiere la salvación eterna de su alma, y sin cruz no hay corona eterna. Ahora, si suelta la cruz como han hecho muchos, se pierde y más si se mantiene practicando el pecado llámese como se llame. Juan 8:12.

Por otro lado, ha habido cristianos que han soltado la cruz, porque se han cansado ante las ofertas del mundo, se han cansado de las persecuciones verbales, se han cansado de ser fieles, porque han quitado su fe y la mirada de Dios y la han puesto en las cosas que perecen que producen placer carnal, pero que impiden la vida eterna en el lado bueno, de morir en ellas. 1ra. Corintios 6:9 y 10; 1ra. Juan 2:15 al 18.

Hermanos y amigos, la cruz de cada cristiano debe ser llevada hasta el final de su vida o el retorno del Señor Jesucristo y entonces recibiremos la recompensa de haber sido fieles seguidores del Hijo de Dios, quien ha prometido la vida eterna a todo aquel que se mantenga con su cruz acuesta, pero si la soltamos y comenzamos a comportarnos contrario a sus enseñanzas, perderemos la salvación, no importando que hayamos llevado la cruz por un año, veinte años, cincuenta años, es hasta el final y el final quiere decir morir o que el Señor retorne y nos encuentre firme. Apocalipsis 3:10; Apocalipsis 2:10; Mateo 24:13.

Por otra parte, el Señor Jesucristo está dispuesto a ayudarnos a llevar la cruz, dándonos la sabiduría contenida en su palabra, transformándonos por medio de su Espíritu Santo para que las tentaciones no nos atraigan tanto, dándonos la fuerza para rechazar las ofertas pecaminosas del mundo, siempre y cuando la busquemos en oración y nos alejemos de todo ambiente que nos quiera arrastrar y llevar a morir perdidos. Juan 14:13; Juan 15:7 al 15.

Concluyendo, hay muchas cruces en el suelo, porque muchos las han soltado, hay muchas cruces pendientes, porque personas no la han tomado, hay muchas cruces esperando por cada persona que se arrepiente y se convierte a Jesucristo y quiere obtener el perdón y la salvación eterna del alma. El Señor tiene una cruz para cada cristiano verdadero, pero todo aquel que dice que es seguidor de Cristo y no lleva su cruz, puede que diga soy cristiano, pero sin cruz no hay garantía de salvación y la cruz se lleva cargada no arrastrada, ni montada en ruedas es en el hombro que se lleva, arriba de cada uno de los que seguimos y servimos a Dios. Cuando le inviten al sexo, al baile sensual, al tabaco, al alcoholismo, al robo, a la mentira, o cualquier otra cosa que Dios desaprueba se sabrá si usted tiene o no tiene cruz, si es cristiano o no es cristiano no importa a la congregación religiosa que visite.

La cruz de cada cristiano es real y hay que llevarla con la ayuda del Señor, pero hay que llevarla y habrá vida eterna, aunque se nos maltrate el hombro espiritual, dolerá, sufriremos, lloraremos y al final la recompensa, entonces valdrá la pena, el haber llevado la cruz a la puerta del cielo (mundo espiritual), pobre de los lleguen sin cruz…

¿Es usted cristiano? ¿Está llevando su cruz cada día como manda el Señor Jesucristo? ¿Ha soltado su cruz alguna vez para obtener algún placer pecaminoso? ¿Sabía usted que es un peligro andar sin la cruz, porque puede sorprendernos la muerte? ¿Cree usted que sin cruz habrá recompensa de salvación? ¿Habrá cristianos sin cruces? ¿Tendrán salvación los que andan sin cruz practicando toda clase de pecados y placeres prohibidos? ¿Sabía usted que la chequera, el apellido, la profesión, la belleza, la fama o cualquier otra cosa no compran la entrada al Reino de los Cielos? ¿Cuándo piensa comenzar a llevar la cruz de la abnegación a la corrupción para tener garantía de salvación? ¿Cuál es su cruz, está dispuesto a llevarla o nunca la tomado?

Así que, hay una cruz para cada cristiano y el Señor es que la da, pero también tendremos la recompensa al final cuando se la entreguemos a él, si la llevamos con nosotros hasta el más allá. Asegurémonos de tenerla… Si alguien quiere venderle un evangelio sin cruz y sin sufrimiento, que todo es flores sin espina, te están engañando, hay alegría en Dios, hay momentos de felicidad, pero también hay aflicciones. Juan 16:33.

Que el Señor les bendiga y nos ayude…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos y querer convertirse, le recomiendo tres pasos: 1.- Asistir a una congregación bíblica, evangélica o Pentecostal, 2.- Lea dos o tres capítulos diarios de la Biblia y 3.- Hable con Dios el Padre en oración y póngase en sus manos en todo… Perseveramos en Jesucristo asistiendo a la Asamblea de Dios Pentecostal central, ubicada en la Av. Duarte, Esq. Eusebio Manzueta, Santo Domingo, R.D.

