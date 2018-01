Una becaria en el extranjero canta ¿Dónde están mis cuartos Mescyt?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una joven becada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MescyT), le canta una canción a esta institución narrando su historia como becaria en una universidad internacional.

En la canción, titulada ¿Dónde están mis cuartos Mescyt?, la estudiante relata las necesidades que atraviesa ya que no posee el dinero para costear sus gastos, como pagar la renta y comer.

Preguntándose ¿Dónde están? Cuenta que cuando iba a realizar un pago no pudo hacerlo pues el MescyT no le había depositado su mensualidad.

Una estrofa de la canción dice: “Cuando fui a mi cuenta me pregunto qué ha pasado, entonces recuerdo que el MescyT no me ha pagado ¿Dónde está?, ¿Dónde están? la, la, la, la, la, ¿Dónde están?”.

Azize Pratt es el nombre que aparece en las redes sociales, la cual canta al mundo la situación que viven algunos becarios dominicanos en el extranjero.

