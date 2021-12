Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “Una aparente contradicción: Cuando Dios está con una persona en la mala”, esperando les sea de enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que muchas personas, por no decir la mayoría, piensa que Dios no está con una persona en mala, y en mala quiere decir enfermo, pobre, en problemas y fracasos familiares, en escasez, en la cárcel, en invalidez, en desempleo, en cuidados intensivos, en crisis material, familiar y económicamente hablando. Ahora, la Biblia plantea lo contrario, y quiero exponerles diferentes relatos bíblicos donde Dios estaba con personas en mala en todos los sentidos y cuidaba de ellos y los encaminaba al bien, pese a su situación de calamidad y de crisis material, familiar y económica.

En primer lugar, la nación de Egipto estaba en buena, era la potencia económica del momento en los días en que el pueblo hebreo estuvo esclavizado por ellos y cuando Moisés fue llamado para ser el instrumentado para su liberación, aunque los hebreos estaban siendo subyugados, maltratados, abusados, menospreciados, Dios estaba con ellos, aunque parezca una contradicción para muchos que no pueden entender que Dios está con quien se preocupa por obedecerle y lo tiene en su agenda, aún estando en la crisis que esté, por esto las 10 plagas fueron dirigidas para los egipcios y los hebreos fueron exonerados de estos castigos, aunque después les fue mal por su desobediencia en el desierto. Éxodo Caps. 3 al 21.

En segundo lugar, Dios es misericordioso y clemente a tal punto que dice el Señor Jesucristo: “Que Dios hace salir su sol, sobre justos e injustos y que hace llover sobre buenos y malos”, esto indica que Dios puede bendecir materialmente a todo ser humano que ha creado, desde luego materialmente hablando, ahora para fines de salvación y de respaldo y compañía en todo momento de la vida, se necesita procurar obedecerle y agradarle, por esta razón muchos cuando les vienen los tiempos malos hablan contra Dios y le rechazan por su situación negativa, porque Dios para ellos es sólo el bienestar material en esta tierra, lamentablemente para quien piensa así. Mateo 5:45, Salmos 72.

En tercer lugar, muchas personas prosperan materialmente engañando, robando, estafando, vendiendo drogas, atracando, cantando canciones con letra nocivas y perjudiciales, practicando y vendiendo pornografía, etc., etc., ¿está Dios con ellos? En ninguna manera, simplemente los está soportando y dando oportunidad de rectificar y cambiar de proceder, antes de partir de esta tierra, pero hay quien quieren seguir estos ejemplos negativos para conseguir dinero fácil o mal habido y hasta llegar a decir que Dios respaldó su mal proceder, desde luego en su ignorancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras (Biblia).

Mis queridos hermanos y amigos, parece una contradicción en esta tierra que Dios está con el está en mala, siempre y cuando le esté obedeciendo y siguiendo las enseñanzas cristianas, pero esto es una realidad bíblica y por esto vemos en la Biblia que Dios está con José cuando fue vendido por sus hermanos, pese a ser esclavizado, apresado y acusado falsamente, etc., etc., Dios estaba con Job pese a perderlo todo, sus hijos, sus bienes, su cónyuge, su prestigio, algo que sus propios amigos y vecinos no podían entender. Dios estaba con su Hijo Jesucristo, pese a ser perseguido, traicionado, abandonado por sus seguidores, juzgado y condenado a muerte, estar crusificado y morir y ser sepultado como por 36 horas, 6 del viernes, 24 del sábado y 6 del domingo. Alábalo si puede… ¿Si o no? Job Cap. 1 y 2, Génesis Cap. 37; Mateo Cap. 28.

Por otro lado, una persona que está en mala, pueda que Dios no está con él y más cuando esta persona no le interesa agradar a Dios y en vez de obedecerle hace lo contrario y lo disgusta, cometiendo hechos en su perjuicio y perjuicio de los demás, por estos les ocurren situaciones acorde a su siembra, a su conducta negativa, que no es producto de una injusticia, que sería otra cosa, pero el que está sembrando plomo, abuso, ofensa, robo, atraco, traición, etc., no cosecha amor, besos, abrazos, flores, regalos, etc., etc., y si le va bien, es sólo por un tiempo… ¿Qué me dice usted? Gálatas 6:7 al 10.

Concluyendo, el que está en mala, mañana podría estar en buena, porque el mundo sigue dando vuelta y las cosas pueden cambiar, muchos que están abajo mañana pueden subir, y esto lo vemos día tras día, es un mundo de oportunidades, pero también hay quienes estando en buena, mañana puede estar en mala, por diversas situaciones que no vamos a explicar ahora, el asunto es que Dios quiere estar con nosotros en toda situación: en la buena o en la mala, pero debemos preocuparnos por agradarle, obedeciendo sus normas y reglas contenidas en la Biblia, sabiendo que nadie nos ama más que Dios, que nos ha dado todo, y todo puede ser los sentidos, los órganos del cuerpo, el aire que respiramos y los alimentos variados que consumimos, además de la salvación eterna del alma, si aceptamos a su Hijo Jesucristo como salvador y Señor de nuestra vida y vivimos de acuerdo a sus enseñanzas apartándonos de todo mal camino, si queremos, claro. Recuerde que Dios es Santo (Apartado del mal) de ahí los mandamientos contrarios al pecado. Juan 14:6, Juan 5:24 al 30, Exodo 20:1 al 17.

Así que, es una aparente contradicción que Dios esté con una persona en la mala, pero así es y más si es un cristiano fiel, porque siempre venden la idea que Dios solo está en la buena, otro engaño de Satanás… Dios puede estar con nosotros en toda circunstancia buena o mala, ahora estamos nosotros con él en toda circunstancia, o solo lo queremos en algunos momentos… A continuación un Salmo que habla claro de esta realidad: El Salmo 37:

No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo; observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes; el Señor se reirá de él; porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos; se disiparán como el humo.

Salmos 37: 1 al 20.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos, hoy, mañana y siempre…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

