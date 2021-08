Una amiga del desaparecido actor Andy Iturbides denuncia negligencia de autoridades para encontrarlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una allegada del actor Andy Iturbides, quien fue reportado como desaparecido el jueves pasado, afirmó este sábado que las autoridades no están atendiendo el caso porque el desaparecido no tiene apellidos sonoros ni es hijo de un poderoso.

En un video difundido en redes sociales, aseguró que las autoridades no han mostrado interés en revisar las cámaras que están ubicadas en los lugares donde Andy fue visto por última vez.

Se quejó de esa actitud y dijo que “hay que matarse buscando contactos para que te escuchen”. Por cierto, señaló que su hijo es una persona “vulnerable”, por lo que hay que actuar con rapidez y eficacia para tratar de encontrarlo.

“Queremos respuestas, queremos encontrar a Andy. No es justo que porque sea Andy no lo busquen. ¿Dónde está la Policía patrullando? No la veo. ¿Dónde están buscando en las cámaras del 911? No lo veo. ¿Por qué tanta falta de interés y falta de coordinación entre las autoridades?”, cuestionó.

La dama dijo que personas de la sociedad civil y amigos están buscando a Andy, y que “la Policía no está haciendo nada” a pesar de las pistas que le están suministrando.

Asimismo, se quejó porque las autoridades actúan y resuelven los casos de “otras personas de apellido”, mientras en el caso de Andy se han mostrado negligentes.

“Yo exigo que ustedes respondan como autoridades, o nos van a ver tirados a la calle”, concluyó visiblemente indignada.

Hace ya tres días que Andy Iturbides fue reportado como desaparecido. Dicen que la última vez que lo vieron fue en el malecón o en el hospital de Mata Hambre, Distrito Nacional.-

