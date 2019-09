Una adolescente embarazada cambia los intereses y la forma de ver el mundo que la rodea

En mi experiencia cotidiana como orientadora veo crecer esa población dentro del recinto escolar, sin que sea nisiquiera motivo de asombro para los docentes y mucho menos para los estudiantes de la misma edad y aveces menores que estudian allí también y que sólo ven la situación de sus compañeras como una más en el montón.

Estas jóvenes que salen embarazadas a los 13,14,15 años, inmediatamente cambian sus intereses y conversaciones dentro de la escuela, dando como resultado que las demás congéneres se motiven a entrar en esa práctica sexual a destiempo porque la misma no tiene consecuencias aparentes que las hagan sentir temor y se restrinjan de no hacerlo. Por el contrario, las embarazadas pueden permanecer en las aulas aunque ya no sea importante para ellas prestar atención a las clases , porque tienen otras preocupaciones que si afectan su concentración durante el tiempo de gestación, un hijo.

Lamentablemente la criatura que llevan dentro esas jovencitas, más que una bendición pasa a ser el motivo de preocupación que las acorrala durante nueve meses, al saber que serán madres a destiempo y sin ningún tipo de preparación.

Hay que señalar que se convierten en una carga más para sus padres, porque evidentemente desestabilizan todo el sistema familiar y si tomamos en cuenta el factor socioeconómico que siempre en esos casos está en el umbral de la pobreza el cuadro se torna más patético aún.

Cuando estas jovencitas informan en la escuela que están embarazadas, suelen tener de 12 a 14 semanas de gestación, sin haber iniciado los chequeos pertinentes y con escasa información sobre los cuidados que se requieren en esa etapa, imaginen ustedes que problema mayúsculo ese.

Otros datos alarmantes, que se deben valorar al momento de tomar acciones al respecto, es la edad del responsable del embarazo, pues por lo general siempre suelen ser hombres adultos que las envuelven con mentiras y dádivas, los cuales en muchas ocasiones están casados y con hijos que aveces no mantienen tampoco.

Estos machos no se hacen responsables y más grave aún, las invitan a practicarse un aborto o simplemente las abandonan, porque saben que nada les pasará.

El sistema debe revisarse, porque con este incremento de adolescentes embarazadas en las aulas, en vez de enseñar razonamiento lógico, los decentes tendrán que desarrollar talleres de cuidado pre natal , economía doméstica y la más importante; planificación familiar.

La politiquería esta robando el tiempo a los padres de cuidar y hacer lo que les corresponde en sus hogares, cuidar a sus hijas para que no se las dejen con su domingo siete jugando a ser mamás.

Mi opinión profesional.

Por Arelis García López.

