Una aclaración oportuna

Muy oportuna la aclaración hecha por el Gobierno en el sentido de que “en nuestro país no hay evidencia alguna de conspiración contra ninguna de las autoridades del vecino país de Venezuela”, como acaba de declarar el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), almirante Sigfrido Pared Pérez.

El director del Departamento Nacional de Investigaciones, Pared Pérez, acaba de hacer la aclaración reiterando que “no existe ninguna evidencia que desde el país se haya coordinado la nueva conspiración contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro”.

“Si existe algún tipo de amenaza hacia ellos, no es desde nuestro país, afirmo el director del DNI al ser consultado por la vía telefónica, tras señalar que “esta no es la primera vez que se habla de una conspiración gestada desde el país, precisando que “aquí no se ha dado ninguna situación que pueda dar a pensar que desde la República Dominicana se está conspirando contra algún país del área, y añadió, “ya van varias veces y ningunas de las veces se ha confirmado nada”.

En ese sentido, Pared Pérez dijo que “las autoridades venezolanas no se han comunicado con los organismos de seguridad del Estado, como parte de sus investigaciones en torno al nuevo plan que buscaría matar a maduro”.

“No se han comunicado con nosotros y me imagino que tampoco con Cancillería, porque de haberlo hecho se hubieran comunicado ellos con nosotros”, añadió el director del DNI, con todo lo cual estamos de acuerdo.

Se recuerda que el pasado miércoles el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anuncio que el Ministerio Publico abrió investigaciones contra 14 civiles y militares por su presunta vinculación con el plan para matar a Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; y otras autoridades. Por su parte. El ministro de Información venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que el Plan se coordinó desde aquí.

A pesar de que Nicolás Maduro, (que no volverá a verde), ha actuado en la hermana Venezuela con un perfil de dictador diría yo más sanguinario y peor que Rafael Leónidas Trujillo Molina en la Republica Dominicana en 1931, nuestro país para nada le interesa intervenir en los asuntos internos de otras naciones.

Por lo contrario, estamos aceptando una buena cantidad de venezolano y de otros países en nuestro territorio que no comparten con las medidas adoptadas por las autoridades de ese país y de otras naciones de manera solidaria.

Más de una vez se ha comentado en América y el mundo el hecho de que más que otra cosa, la situación se ha venido complicando en Venezuela por Nicolás Maduro intentar mantenerse en el poder con elecciones fraudulentas o sin ninguna. Nuestro amigo, Hugo Chave, tiene que estar muy apenado en su tumba, “PORQUE MADURO NO GOTEA DE LA MATA!.

Autor: José Guerrero

