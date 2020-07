Un verdadero lujo

Hace mucho tiempo pensaba que el lujo era algo de prestigio, exclusivo, poco común, caro, raro o aquello que visualizábamos lejos. Hoy en día, con la situación que vivimos, con las escenas que nos tocan ver a diario, con la angustia con la que muchos se levantan, me he podido dar cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar cuando las teníamos y ahora que ya no están, nos hacen una falta increíble.

Lujo es estar sano, lujo es no pisar un hospital, lujo es poder pasar por la orilla del mar, lujo es una conversación con amigos, lujo son las miradas, lujo son los abrazos y las sonrisas, lujo son los besos, lujo es sentarse a disfrutar del panorama, lujo es disfrutar cada amanecer, lujo es compartir con tus seres queridos sin mascarillas, lujo es bailar toda la noche sin que nadie nos espere, lujo es dormirte sin pensar que al otro día el virus va aumentar, lujo es amar, lujo es estar vivos.

Hoy jueves 16 de Julio te invito a darte cuenta de lo que realmente vale y cuando lo hagas, aprovecha cada instante con intensidad para que nunca tengas que decir ‘’ME OLVIDÉ DE VIVIR’’ y ya sea demasiado tarde. Sé que esto lo has escuchado mil veces, pero que hoy no sea una vez más.

Recuerda que tú estás viviendo la vida que muchos sueñan, con sus altas y bajas, con sus momentos grises y de confusión, pero sin duda, a diario suben oraciones al cielo pidiendo lo que ya tienes. NO LO DES POR SENTADO, DISFRÚTALO.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

Anuncios

Relacionado