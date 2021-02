Un tuit de Rihanna sobre protestas agrícolas enfurece al Gobierno de India

EL NUEVO DIARIO, NUEVA DELHI.- El Gobierno indio denunció el apoyo de varios famosos internacionales, como la cantante Rihanna o la activista medioambiental Greta Thunberg, a la multitudinaria protesta campesina que desde hace meses busca la derogación de tres leyes que liberalizan el sector agrícola.

Rihanna escribió a sus más de 101 millones de seguidores en Twitter: “¡¿Por qué no estamos hablando sobre esto?!” Y compartió un enlace a una noticia de la televisora CNN sobre el bloqueo de los servicios de internet en los lugares de la protesta, una táctica empleada por el gobierno de Modi para frenar las movilizaciones.

“La tentación de comentarios y etiquetas sensacionalistas en las redes sociales, especialmente cuando recurren a ellos personajes destacados por su fama, no es acertado ni responsable”, denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

A esas etiquetas, entre las que predominó la de “Protesta Campesina”, el ministerio propuso otras como “La India Unida” o “La India contra la Propaganda” e instó a averiguar los hechos y a comprender las cuestiones antes de hacer cualquier comentario.

“Quisiéramos enfatizar que estas protestas deben verse en el contexto de la ética y las políticas democráticas de la India y los esfuerzos del Gobierno y los grupos de agricultores interesados por resolver el estancamiento” en las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la reforma legal, subrayó la nota.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021