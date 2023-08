Un tema para los candidatos del 2024: Un escandaloso rentismo en país de pobres

Gobiernos van, y gobiernos vienen, y el problema social de la vivienda empobrece a la clase media que alquila y no hablemos de los más pobres.

Desde el 1970 estoy oyendo y leyendo sobre el tema del techo familiar indispensable.

Para levantar una familia, criar y educar hijos, el hombre y la mujer unidos deben realizar inmensos sacrificios para alimentarlos, enseñarlos a ser solidarios, afectuosos, racionales y responsables en la sociedad.

Aquí como en otros lugares la carencia del techo estable, decente y seguro es uno de los más grandes problemas irresueltos para las mayorías, a pesar de que el reciente censo indique que hay centenares de miles de viviendas desocupadas.

¿Qué hay miles de viviendas desocupadas?

Interesante pregunta con múltiples respuestas.

Hasta 1983, el problema de la vivienda era inexistente en términos relativos. Entonces el Banco Nacional de la Vivienda y el sistema de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, además del plan de las construcciones de viviendas del gobierno, compensaban o ayudaban a mitigar la escasez.

Sin embargo, las subsiguientes crisis de la economía y la imposición de los criterios neoliberales socavaron aquellas instituciones sociales y redistributivas. En años recientes se han inventado nuevas fórmulas como los fideicomisos, pero nunca tendrán los efectos tranquilizadores y justos del sistema anterior.

Lo peor de esta época

No sólo en la República Dominicana existe este problema. Los criterios de codicia y amor al lucro excesivo se han impuesto hasta en muchos lugares de los Estados Unidos, donde miles de la nueva generación de los jóvenes ya no pueden aspirar al sueño americano de la vivienda, tal como lo reporta The New York Times en su edición de este domingo 13 de agosto del 2023.

Se ha impuesto un escandaloso rentismo. Es probablemente manejable para la economía de un país rico, pero no lo soportamos en un país de pobres. Sobre todo cuando unos pocos intermediarios manipulan un mercado inmobiliario absurdamente oligopólico que lanza indolentemente a la clase media a la pobreza.

Aquí se cobran y pagan rentas de alquileres sin ningún tipo de control o regulación como en Nueva York, por ejemplo, y ahora algunos legisladores pretenden hacerse simpáticos con los especuladores. Qué paradoja!

Tendremos elecciones el año que viene, y debemos exigirles a todos los candidatos de todos los niveles que coloquen en un primer lugar la solución del problema de la vivienda para la clase media y sobre todo para los más pobres.

Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

