Un seguro de salud inservible

En los últimos días he utilizado los servicios médicos provistos por mi seguro médico y he sentido desangrar mis bolsillos. He tenido que invertir más en mi salud que mi proveedor de seguro, que es ARS Humano. Y eso no debería ser porque cada mes pago unos RD$8,000, entre el aporte de 3% de mi salario y el 7% de mi empleador.

Recientemente acudí a un chequeo general, que incluyó consulta con mi doctor y la realización de análisis y estudios de imágenes. Entre el copago del médico y de los estudios me vi obligado a desembolsar unos RD$3,000.00, algo casi imposible de pagar para muchas personas, y más en medio de la crisis importada que nos afecta a todos.

Pero mi historia alcanzó lo más alto de la desgracia cuando el 6 de este mes tuve que acudir a la emergencia de un prestigio centro médico del Distrito Nacional, donde me advirtieron que mi seguro no cubría los honorarios médicos y otros procedimientos.

Tuve que quedarme en ese centro médico, ya que el dolor era terrible, y en otra clínica cercana había unas 15 personas primero que yo, aunque la mayoría no presentaba mis condiciones, según observé desde mi fuerte dolor de estómago.

En ese centro médico, la cuenta por las atenciones, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, fue de unos RD$4,200, de los cuales termine pagando RD$3,000. Fui referido a un gastro, a quien pagué RD$1,000 por el copago obligatorio.

Por lo delicado de mi cuadro y prevención, la gastro me indicó unos 15 análisis, de los cuales para mi sorpresa ARS Humano solo cubría 10 directamente con el laboratorio proveedor de servicio o había que acudir a una oficina de sus oficinas para la autorización.

Humano me informó que había que someter los análisis a la consideración de su médico para su aprobación, y tendría una respuesta en 24 horas. Aunque al final sean aprobados, ese es una táctica dilatoria para que muchos desistan de la espera, como hice yo.

Me vi precisado a pagar cinco de los análisis, con un costo de RD$1,480, y RD$513.40 por el copago de los demás. Pagué un total de RD$2,000 y ARS Humano solo RD$1,500.

De acuerdo con mis investigaciones, solo ARS Humano pone esas trabas para la aprobación de más de 10 análisis de laboratorio a trabajadores y dependientes con seguro básico, desde noviembre del 2021, lo cual me lleva a preguntarme ¿y las ARS no están sujetas a un catálogo y procesos homólogos?

Debemos seguir luchando por la modificación y el fiel cumplimiento de la Ley 87-01 de Seguridad Social para que los abusos terminen y se deje de ver a la salud solo como un negocio de un grupo de personas, que se han hecho millonarios a costa del sudor y el sufrimiento de los trabajadores, y estemos más protegidos.

Por Daniel García Santana

El autor es periodista, con 27 años de experiencia en medios de comunicación y relaciones públicas

Relacionado