Un presidente incoherente

En el día de hoy vamos hablar y analizar las promesas de campaña y las propuestas anunciadas por el presidente Luis Abinader, en los discursos de campaña de fin de semanas donde él se presentó, en estas intervenciones el presidente habló sobre la honestidad y confianza que según él representa. Además de lo que según él representa la oposición política del país.

En esta intervención el presidente habló sobre la oposición y según sus palabras está representa el atraso, la oscuridad y la corrupción, mientras el representa la honestidad, la prosperidad y todo lo bueno en el país.

Visto y escuchado lo que el presidente dijo, analizaremos los comportamientos de ambos gobiernos y oposición y así podremos saber quién dice la verdad o quién miente a los dominicanos.

Los gobiernos de Leonel Fernández se construyeron el metro, las autovías, la modernidad del estado, miles de viviendas, afianzamiento del turismo, inversión extranjera, construcción de hospitales, se controló la delincuencia barrial, creció la economía, existía el control de préstamos, las siembras en los campos, los compromisos adquiridos cumplidos, buena relación internacional entre otras más.

Además de llevar a los dominicanos a adquirir una mejor calidad de vida, en sentido general existió progreso en el país, así lo confirmaron todos los Organizamos Nacionales e Internacionales en todos sus periodos de gobierno.

El presidente Luis Abinader, en sus 3 años de gobierno prometió, bajar los precios de la comida, bajar la toma de préstamos en el país, controlar la delincuencia, controlar la migración Haitiana, sacar al país de los altos precios de los combustible, (formula de Ito ), construcción de más de 100 mil viviendas, también dijo que no creía en la reelección, que no tenía cómplices en el gobierno, que no permitirá corrupción, que le iba cumplir a su dirigencia, que el dinero que se iba en corrupción el iba a resolverlo todo, que ya no habría más apagones, en salud pública hemos retrocedido, dengue y más, ademas dijo que los gobiernos pasados gastaban mucho en publicidad y el está gastando el doble.

Si analizamos estás dos modelos de Gobierno nos daremos cuenta rápidamente quien dice la verdad, quien vendió promesas incumplidas de campaña y cuando logró su objetivo hizo lo contrario. En todo lo anterior descritos podemos decir, que de todas las promesas prometidas por el presidente Luis Abinader, hasta el momento ningunas han sido cumplidas, muy por el contrario, todo se ha deteriorado en perjuicio de los más pobres.

Esta es la mejor prueba de lo que un gobernante le promete a su pueblo y no le cumple, el resultado de estas propuestas es muy diferentes a la realidad.

De todas estas promesas de campañas del presidente Luis Abinader, ningunas fueron cumplidas todo fue solo un discurso al público, ahora el presidente acude otra vez ante los militantes de su partido y les pide salir a defender su gobierno, según el un gobierno bueno para la gente.

La reacción de la gente no será la misma, ya las promesas no pueden ser de campaña electoral, pues como gobernante ha sido un fracaso, no puede exhibir logros tangibles, como construcciones importantes, control de los alimentos, control de la delincuencias, control de la inflación, deuda en préstamos más que todos los gobiernos que han existido en el país, más de 27 funcionarios destituidos y no sometidos a la justicia entre otras más, en lo general el cambio ha resultado un retroceso, porque es bueno recordar que el retroceso, también es un cambio, empobrecer un país, también es un cambio y al parecer al Presidente de la República Dominicana Luis Abinader, se le olvido que este pueblo sabe de dos cosas, política y pelota, salir ahora a decir que los de la oposición son la oscuridad, le recodamos esta frase, nunca se sabe lo corrupto que es un gobierno o una persona, sino hasta que sale del cargo que ocupa y llega otra, su salida es eminente y el pueblo solo espera el día para ir a votar.

POR: DOMINGO PLÁCIDO