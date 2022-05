Un presidente excepcional

Gobernar es siempre un trabajo difícil, ingrato las más de las veces, y gobernar un país medalaganariamente, politizado y acostumbrado a que hay que resolverle es más difícil.

Luis Abinader gobierna en medio de la peor crisis mundial en salud y en precios internacionales de los alimentos, con una real y seria amenaza de guerra mundial y hambruna, con todo lleno a peor y sin visos de mejoría cercana.

El Presidente ha pasado con creces la prueba, pero no se entiende que el pueblo le crea aparentemente más a la oposición que al gobierno, las redes jugando su rol, y no felicite el buen ejercicio de un gobernante excepcional, o que el pueblo debe hacer es pedir explicaciones a cierta oposición, amnésica una e irrespetuosa otra que quiere volver a recoger lo poco que no se llevo.

Hay que tener timbales!

POR GERMÁN MARTÍNEZ

