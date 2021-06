Un popular presentador de TV brasileño, es demandado por comentarios homófobos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RIO DE JANEIRO.- Una cadena de televisión brasileña y uno de sus presentadores más populares fueron denunciados por la Procuraduría General por una serie de comentarios discriminatorios contra la comunidad LGBTI realizados al aire en un programa por el animador y cuyas consecuencias comenzaron a verse este martes.

El Ministerio Público pide a la Justicia que la cadena de televisión y el presentador paguen la suma de 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares) de indemnización por daños morales, así como la exclusión total del programa de las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio en el programa “Alerta Nacional”, uno de los de mayor audiencia de la Rede TV, en el que el presentador José Siqueira Barros, más conocido como Sikera Jr., comentó despectivamente un comercial en el que la red Burguer King promueve la aceptación de la diversidad sexual, y que fue realizado con ocasión del mes del orgullo gay.

Bajo el lema “aquí todo el mundo es bienvenido”, la red de comidas rápidas apeló al entendimiento que tienen niños y niñas sobre los diferentes tipos de géneros sexuales, quienes explicaron de forma simple lo que conocían del tema, sin malicia alguna y haciendo énfasis en la importancia de la igualdad.

En el programa el presentador relacionó la homosexualidad con la pedofilia y el uso de drogas, entre otros comentarios degradantes.

“(…) ahora, envolver niños, eso es pedofilia. Eso ahí es la peor jugada que ya vi en una agencia de publicidad, (es) lo más repugnante del mundo. Eso es pedofilia. Eso ahí no tiene otro nombre, es pedofilia. Es abuso infantil”, dijo Sikera Jr.

“Paren con esa tara. ¿Ustedes hacen eso porque no tienen hijos? Ustedes no procrean, ustedes no se reproducen. Yo llegué a la siguiente conclusión: ustedes necesitan tratamiento”, agregó el presentador quien más adelante dijo: “(ustedes) quieren acabar con mi familia y con la familia de los brasileños. Ustedes son repugnantes.

En la denuncia, firmada por la Procuraduría General de la Nación junto con el Grupo por la Libre Expresión Sexual, organización defensora de los derechos de la comunidad LGBTI+, el ente acusador señaló que la campaña, dedica “especial atención a enfrentar los prejuicios y también busca tratar el tema de la diversidad con el público infantil”.

“Cabe señalar que además de la constante amenaza en los propios discursos, con contenido discriminatorio y de prejuicio, hay una asociación irracional entre la homosexualidad y la práctica de delitos asociados a la pedofilia, alentando la violencia contra este grupo”, señala el texto del recurso.

Asimismo, solicitó la rectificación de Sikera Jr al aire, en el mismo programa y con la misma duración que tuvo su pronunciamiento.

No es la primera vez que el presentador se ve involucrado en este tipo de hechos que suele abordar sin reparo en su programa.

Recientemente se libró de pagar una indemnización por haber tratado de “cosa” y calificado como “anormal” a una actriz transexual durante el Desfile del Orgullo Gay de 2015.

Lo sucedido en el programa “Alerta Nacional” del 25 de junio llevó a que varias empresas patrocinadoras anunciaran este martes el retiro de sus apoyos, algo que otras más como la compañía de telecomunicaciones TIM hizo desde la semana pasada.

“TIM no esta relacionada a movimientos ni comparte la difusión de noticias falsas y discursos de odio”, argumentó la empresa.

