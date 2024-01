Un pelotero habría engañado a la menor del caso Wander Franco con 2500 dólares, según MP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expediente del Ministerio Público sobre la solicitud de medida de coerción contra Wander Franco, establece que la menor involucrada en el caso habría sido engañada por un pelotero de los Mets llamado Jhonatan.

El documento explica que una tía de la menor declaró, que en un ocasión que guardaba un dinero que Wander Franco le había entregado a la joven para su sustento hasta que cumpla la mayoría de edad o se inscriba a la universidad y esta le pidió que le diera 5 mil dólares, cantidad que encontró exagerada por lo que le entregó sólo 2500 dólares, mismos que le dio al pelotero antes mencionado.

«Yo me molesto y no le digo nada, le escribo a N que el dinero parece que era para Jonathan y N me dice: Me vas a matar, ella me dijo que no te dijera para qué era el dinero. Entonces le dije que ella debió mandarme un mensaje antes a escondidas para yo visualizarlo y negarle el dinero, de que no se lo entregara, entonces le dije tranquila, que yo le voy a escribir y le voy a decir a ver que ella me va a contestar», dijo la tía de la menor en el interrogatorio, según el expediente del MP.

El documento detalla que la tía confesó que «Jhonatan era un enamoradito, no que eran novios, sino como enamorados, es un pelotero que vive en Cangrejo, por el Alto de Chila»

Según el expediente, la menor le había hablado mentira a su tía para para darle el dinero a Jonathan, debido a que este le decía que estaba pasando hambre, que estaba fuera del país en ese tiempo.

«Entonces ahí, ella me dice que Jhonatan estaba pasando mucho trabajo, que estaba pasando hambre en Estados Unidos, que tenía necesidad y que ella se sentía con la obligación de ayudarlo porque Jhonatan en un X tiempo la ayudaba a ella y le mandaba dinero a Z, eso fue lo que ella me comentó, entonces yo le dije que al fin y al cabo eso estaba mal y ahí quedó el caso», subraya el documento.