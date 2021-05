Un partido que avanza y se fortalece

A pesar de todas las situaciones que se quieren crear para desarticular, desprestigiar y destruir al Partido de la Liberación Dominicana PLD, la organización ha seguido avanzando en su programa de transformación, reorganización y fortalecimiento, que tal como lo han señalado sus dirigentes no se apartará bajo ninguna circunstancia, de esta agenda que ha sido programada por su alta dirección.

El proceso iniciado por el PLD ha seguido avanzando de manera firme, con la convicción de que el Partido como fuerza política al servicio del pueblo dominicano, no se puede dar el lujo de distraerse de sus tareas fundamentales y mucho menos seguir el camino que quieren sus adversarios políticos nacionales y extranjeros.

Esto ha sido ratificado por el secretario general Charles Mariotti al señalar que,” hoy estamos ante un hito histórico de nuestro partido, que cobra especial importancia porque nos aproximamos a cumplir el cronograma y las metas, propósitos y objetivos trazados para reorganizar”, agregando que, “debemos trabajar con entusiasmo y constancia para lograr los objetivos pautados por la institución con miras a retomar el poder en el 2024”.

A raíz del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, se adoptaron una serie de resoluciones que deben ser la principal preocupación del PLD en estos momentos, ahora se hace necesario que los peledeistas se concentren en las grandes tareas que se tienen por delante y asuman su compromiso frente al partido en su lucha por la preservación de todo lo logrado en los gobiernos del PLD en favor del pueblo dominicano.

El PLD ha dado un gran paso con la realización del IX congreso José Joaquín Bidó Medina y ya con la elección de su nuevo Comité Central, del comité político, y de su presidente Danilo Medina y su secretario general Charles Mariotti, se han creado las condiciones para que el Partido se consolide, avance y se fortalezca, reafirmando su carácter progresista, popular y moderno.

Además, con la celebración de la reunión de su Comité central para elegir los titulares de 35 secretarias, que integraran sus 3 secretariados, el orgánico, el científico técnico y el de relación con la sociedad, se ha dado un ejemplo de democracia interna, que garantiza la unidad, la eficiencia y el resultado político exitoso.

La metodología aplicada para la selección de estos candidatos de cumplir con un perfil, presentar un currículum y someterse a una entrevista, ha dejado ver públicamente la calidad y talento humano con que cuenta el partido, donde 128 aspirantes se inscribieron de los cuales 88 fueron hombres (69%) y 40 mujeres (31%).

La elección de estos titulares de esos 35 órganos del PLD es un reflejo de la firme decisión y voluntad política del PLD, de seguir avanzando en la aplicación de las resoluciones de su IX Congreso, que son la garantía de que el PLD sea lo que aspira el pueblo dominicano, su instrumento de lucha por excelencia en su lucha por mejores condiciones de vida.

Ahora sigue la elección de los vicesecretarios de cada una de esas secretarias, la continuación de las asambleas provinciales dirigidas por la Secretaria General, la ejecución del trabajo de los enlaces del comité político en cada una de las provincias y en las circunscripciones electorales, la reestructuración de los comités intermedios, municipales, seccionales y de base y la elección de los presidentes de esos organismos del partido.

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, aseguró en la reunión del Comité Central del PLD del pasado 9 de mayo, que el partido que dirige está sembrado en el pueblo dominicano y que “no hay razones para que no pueda ganar las próximas elecciones”, agregando que, “ahora se va a ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”.

Danilo Medina fue enfático al señalar que, “para que el PLD regrese al poder, lo que necesitan es tener fuerza de voluntad. “con este ejército de hombres y mujeres que está organizado en este partido no tengo la menor duda”, “Estamos dándole prioridad al trabajo organizativo porque si no tenemos un partido fuerte, podemos tener el mejor candidato y no ganamos las elecciones”.

Finalizó diciendo que lo principal en estos momentos es la transformación, reestructuración y organización del Partido de la Liberación Dominicana, cuanta razón tiene el presidente del PLD, la prioridad del PLD es trabajar por su fortalecimiento, lo que solo se lograra aplicando los acuerdos del IX congreso José Joaquín Bidó Medina.

Las estructuras del PLD tienen ante si un gran trabajo y compromiso con el partido y con el país, por lo que no se puede perder ni un minuto y trabajar sin descanso en las tareas propias de cada una de estas estructuras, para seguir corrigiendo errores, avanzando y fortalecimiento al PLD, como un poderoso instrumento de lucha al servicio del pueblo dominicano.

Por Luis Fernández