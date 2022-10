Un parque natural para inmortalizar la obra de Ghibli en el corazón de Japón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JAPÓN.- El estudio japonés de animación Studio Ghibli ha emplazado en un pulmón del centro de Japón el que será su único parque temático al uso del mundo, con el que busca revitalizar el eminente parque público e inmortalizar sus obras.

El “Ghibli Park” se sitúa en el bucólico pueblo de Nagakute, a las afueras de Nagoya, integrado en el parque conmemorativo de la Expo de Aichi de 2005, que busca aumentar su atractivo a través de esta simbiosis con las obras del popular estudio cinematográfico.

No se trata de un parque temático convencional, sino de un concepto “híbrido” que busca aprovechar el legado natural de la Expo para seguir desarrollando el parque, según explicó este miércoles el gobernador de la prefectura de Aichi, Hideaki Omura, en un evento en el lugar.

“Creo que las obras de Ghibli expresan amor por la naturaleza y sincronizados en torno a su cuidado, decidimos emprender esta idea juntos para dar un mensaje de futuro”, dijo Omura, que considera que las obras de Ghibli, “uno de los máximos exponentes de la cultura moderna de Japón”, son idóneas para ello.

Las instalaciones inspiradas en Ghibli abrieron hoy de forma excepcional para la prensa y también representantes diplomáticos, que fueron guiados por el propio Omura y Goro Miyazaki, director del estudio, principal responsable del proyecto e hijo del cineasta insignia de Ghibli, Hayao Miyazaki.

“Uno de los motivos para crear el Ghibli Park fue el anuncio de retirada de Hayao Miyazaki de los largometrajes. Ya que no iba a crear más películas, pensamos en hacer algo para dejar testimonio de sus obras. Reflejando muchas de ellas queríamos que no cayeran en el olvido”, dijo Goro sobre el origen del proyecto.

Cinco años después de su concepción (el acuerdo surgió en 2017), y pese a que Hayao decidió retractarse de su decisión, recordó divertido Goro, el parque abrirá sus puertas el 1 de noviembre.

Para acceder al Ghibli Park es necesario reservar con antelación, una opción limitada por el momento a quienes están en Japón, aunque esta previsto que las reservas desde el extranjero se abran en 2023.

Tres áreas inaugurales

El complejo contará con cinco áreas diseminadas inspiradas en las obras de Ghibli dispersas por el basto terreno montañoso del también llamado parque Moricoro, aunque sólo tres están terminadas, mientras que las otras dos se espera que estén listas en los próximos años.

Sus responsables aprovecharon la presencia en el lugar desde la Expo de la reproducción a escala real de la casa de Satsuki y Mei, las niñas protagonistas de “Mi vecino Totoro” (Tonari no Totoro, 1988) -filme del que el estudio tomó su icónico logotipo-, para llevar más allá la presencia de Ghibli en el parque natural.

Las zonas que abrirán el próximo mes son, en primer lugar, el gran almacén de Ghibli, una zona cubierta que recicla una antigua piscina y donde se han creado tiendas, restaurantes, una sala de exposiciones y otra de proyecciones, además de una zona infantil y un área de estatuas de icónicas películas del estudio que harán las delicias de las redes sociales.

Los asistentes podrán posar junto escenas de filmes como “El viaje de Chihiro” (Sen to Chihiro no Kamikakushi, Spirited Away, 2001), “Ponyo en el acantilado (Gake no ue no Ponyo, 2008), “Porco Rosso” (1992) o “El recuerdo de Marnie” (Omoide no Marnie, 2014), entre otras muchas, pues prácticamente toda la filmografía de Studio Ghibli ha sido reflejada a lo largo y ancho del recinto.

Otra de las zonas es la llamada “Colina de la juventud” (Hill of Youth), inspirada en “El castillo ambulante” (Howl no Ugoku Shiro, 2004), donde se ha construido una réplica de una de los edificios de la película que se ha decorado con réplicas de objetos de principios del siglo pasado y un taller de violines.

Por último está el bosque Dondoko, donde se alza la réplica de la casa de “Mi vecino Totoro”, y que se ha ampliado con la instalación en la cima de una colina cercana de un tobogán con la forma de Totoro, cuyo interior está reservado para los niños.

El parque ha sido construido respetando el entorno natural, que se funde con las construcciones del universo Ghibli (no se ha talado ningún árbol y los que debieron quitarse se trasladaron a otro lugar, contó Miyazaki), y se han utilizado materiales típicos de la zona como la madera, cerámicas o conchas.

Está previsto que se inauguren al menos dos zonas más, una inspirada en la Ciudad del hierro de “La Princesa Mononoke” (Mononoke Hime, 1997) y el “Valle de las brujas”, dedicada a obras donde la magia es un hilo conductor, como “Nicky, la aprendiz de bruja” (Majo no takkyubin, 1989) o “El castillo ambulante”.

Por: María Roldán.

