Un país cruel en el salvajismo y la barbarie

Hay vidas que salvar, pero estamos en campaña proselitista, la lidia es cerrada y desigual, sin mítines, sin marchas, sin caravanas, sin reuniones, el distanciamiento impera, sin afiches, sin cara a cara, sin vallas, sin debates, sin las parafernalias tradicionales, posiblemente con menos del 50% de voto en el exterior, con miedo, sin entusiasmo, sin garantías, más que una fiesta cívica esto parece un duelo, cada paisano es un candidato al matadero electoral y real.

Solo quedan disponibles las ondas de los medios, esta contienda no luce democrática para nada, ni participativa, ni libre, peor aun sus actores principales no son las masas, esto no se siente en el seno del pueblo, ni en los frentes populares, el pueblo está en estado de sitio y la oposición bajo chantaje no percibe su enorme desventaja al estar tuche y confinada, TSE o alguna instancia debe sancionar esta siruación de hecho de delitos electorales.

Mientras los que se sienten ser águilas se niegan a debatir con las moscas, en lo que el seguimiento estadístico y mediático arroja balances de escasa confiabilidad, el panorama es sombrío, mientras la sociedad quisqueyana añora cambios a la moral y la ética gubernativa vivimos el duelo de una intensa tragicomedia, tememos al virus, al desempleo, a la tiranía de los poderes fácticos, a la dictadura del funcionariado, a la implacable dictadura del desabastecimiento y nuestro mayor miedo dimana de la regencia temeraria y agresiva, hoy temerosa de perder el poder formal, porque el de facto hace rato lo ha retenido con malabares financieros.

Salvo el penco candidato Gonzalo Castillo solidario, valiente, muy humano más el significativo 8% del voto exterior que esperamos sea una realidad, del pueblo llano dimana una rabia y repulsa a la gobernanza , ya no hay espacio para las masas, ni las marchas, ni las movilizaciones, ni las protestas.

Ahora manifestarse y votar es cuestión de dignidad, liberar los espacios públicos es una obligación ética, moral, colectiva y personal. No se vislumbra patriotismo, ni personeros comprometidos con la estrategia futura de la nación, lo que es peor aun el espiritu cívico ciudadano campea por su ausencia, en tanto la eterna deuda externa, la posible falta de crédito, la corrupción administrativa, la enorme deuda social acumulada y el peso muerto de la burocracia, todo esto biene a dificultar la reconstrucción del país destrozado por el Covid y otras pestes.

Reducir la alerta no es prudente, avanzamos cautelosamente a la normalidad, nuestro códigos democráticos son letra muerta, eso no es para sociedades en la barbarie bananera resistidas a los cambios, mientras relevos y sangre nueva son lacayos de los rancios caudillos, las necesidades populares no hacen eco en la zona de confort de los jefes quienes reniegan debatir sus ofertas en medio de un proselitismo asistencialista, mediático y oportunista, en la valla lidian un abominable retórico león, un pragmático triunfal y una confusa e insípida tayota rancia, desorientada, anclada en el pasado, conectada a la mafia del oriente, lamentablemente favorita bulla errónea de la plebe, saboreamos un coctel de frenesí, bailamos una fiesta de los sentidos en la gallera electoral.

Nuestros candidatos confunden a la patria con una mujer sinverguenza y a las democracia con una meretriz de mala muerte, tan primitivos somos que nuestros códigos limitan el ejercicio y las prácticas del pluralismo, la expresión y difusión del pensamiento y por ende coartan los derechos humanos fundamentales.

La actual regencia cesa en Agosto con un balance altamente positivo, rogamos a Dios que la plebe no cometa el error de elegir como relevo de Danilo, el Pericles del Caribe, a un payaso de circo o a una triste polichinela de pan y circo.

Por Edgar Marcano

