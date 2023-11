Un pacto, una ley

Me siento burlado por la clase política del país. Los presidenciables de forma lamentable, al menos los que han logrado la presidencia de la república alguna vez, han demostrado que están más interesado en cumplir con una ley que legitima la traición y la entrega de nuestra soberanía nacional, mediante pactos, que hoy se denominan políticos, pero que fueron incluidos en una norma jurídica para obligar su cumplimiento. Me refiero a la relación indisoluble que existe entre los pactos de refugiados y migratorios con la traidora ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12).

Está clarísimo que un reglamento, una resolución, un pacto, ningún tipo de acuerdo político o social, puede estar por encima de la ley. Así como ley alguna puede estar por encima de la Constitución de la República.

Nos dimos cuenta muy tarde de las travesuras y diabluras que contiene la desdichada ley 1-12, pero luego de ver los aspectos soberanía y los temas de la educación de los hijos, ideología de género y otras perversidades que obligan a reformas y políticas transversales, caímos en cuenta de la enorme traición a la familia dominicana, a su historia y a su destino como nación, pues también arriesga la independencia y la soberanía nacional.

Es una ironía de la vida, que afamados juristas estaban definitivamente al tanto de esta infernal propuesta jurídica desde antes de ser promulgada, pues así como hoy van de la mano del actual poder ejecutivo, también lo hicieron en aquella oportunidad que data desde antes del año 2012.

La ley 1-12 y ya lo habíamos analizado antes de concluir el año 2021 pues en enero del 2022 cumplía 10 años de ser promulgada, y por la situación de crisis real económica y sanitaria mundial del momento, era no solo permisible por la misma ley, sino por una coyuntura histórica que afectaba toda la humanidad, que dicha ley fuera revisada y ajustada a los nuevos tiempos.

Pero resulta que no se hizo caso y hoy entendemos el porqué. Es que esta ley se hizo precisamente para adherir a la República dominicana a la maldita agenda 2030 que algunas ONGs y universidades traidoras locales promueven y con la incondicionalidad declarada del presente gobierno a la ONU, es totalmente increíble las iniciativas que asume, asesorado por los mismos que asesoraron en la creación de la ley traidora, lo que deja al desnudo el tema de la crisis fronteriza evidentemente creada por mentes maquiavélicas.

Esta desnudez muestra definitivamente que esto de la crisis en la frontera ha servido a un triple propósito: despertar el sentimiento nacionalista del pueblo vecino, intentar lograr votos por el tema de la reelección y agrandar el caldo de cultivo para la existencia de problemas serios en la isla que implican la intervención bi lateral, al existir dos estados fallidos.

Es todo un plan estratégico pro fusión de la isla y a quien le salió el billete premiado es al actual gobierno, que si maneja las cosas según los lineamientos de la ONU, gozara de su favor para que el partido de gobierno y tal vez el mismo presidente gobierno por 8 años más, mientras se consolida la idea de la fusión de la isla.

Es una trama diabólica la que percibo, pues no puede salir nada bueno de esta conspiración que se respira y se manipula mediante la comunicación estratégica gubernamental.

Un pacto de nación, un pacto político, cuando ya existe una ley traidora que va por encima de cualquier pacto o propuesta política o social,

Lo que manda el momento es derogar la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y comenzar desde cero con un nuevo proyecto de nación, pero enfocado en el interés nacional y dejando por fuera las pretensiones e intereses de organismos supra nacionales que distan mucho de favorecer al interés nacional.

Es claro que la citada ley contiene un porcentaje importantísimo de elementos que pueden contribuir al desarrollo del país. Esta la misma visión-sueño país, podría ser un ejercicio hecho a la medida de las necesidades nacionales.

Los puntos críticos aquí, son aquellos que acompañan los puntos luminosos de la ley y como se persiguió en su desarrollo y promulgación, mas el cumplimiento con las ODS establecidas en la agenda 2030 de la ONU, que ahora es más que bien sabido, se debe a un pensamiento globalista que no respeta soberanías, fronteras, ni religiones, ni culturas, ni valores, ni principios, ni familias.

Sin embargo no vemos en el escenario político nacional a ningún presidenciable venir de frente con este tema tan neurálgico, porque la idea inicial era buena, que todos los que gobiernen se guíen por un plan de desarrollo estratégico de la nación. Así se evita el despilfarro y se terminan los proyectos que inicia un gobierno y debe continuar otro.

Ese a mi entender es el único punto luminoso indiscutible que tendría la ley 1-12, pero para ello no es necesario que exista una adherencia a los ODS exigidos por la ONU.

Pero sin querer satanizar dicha ley que insistimos: debe ser derogada, luego revisada para salvar aquellos elementos que realmente impulsarían el desarrollo de la nación, pero hasta ampliando los actores clave del proceso, pues el Consejo Económico y Social (CES), no garantiza necesariamente una adecuada representatividad del pueblo dominicano. Y por ello, una nueva promulgación de la ley, debería implicar necesariamente la realización de un Referendo aprobatorio donde participe el soberano: el pueblo dominicano.

Finalmente cabe reiterar que un pacto político o social, no puede estar por encima de una ley. Que la ley 1-12 existe y por ser traidora, formulada con un espíritu traidor y entreguista y por lo tanto debe ser derogada. Tampoco este pacto conto con la participación de tres partidos mayoritarios real o moralmente como los son: el PRD, PLD y la FdP. Donde acuerdo a las encuestas (en las cuales nunca creo), deberían estar representando al menos la mitad de la intención del voto del pueblo dominicano. Es decir, que con menos de la mitad de los potenciales votos se firmo un pacto, que no puede estar por encima de una ley y que a la vez no luce tener un apoyo mayoritario en la nación dominicana.

Parece ser que el cariño al carguito es algo hereditario en las filas del PRM, pero lucen desesperadas las iniciativas tomadas, luego de la mala asesoría recibida para crear o agrandar una crisis fronteriza. Y todas las medidas que han implicado, ya que como decía Platón: en política no hay nada fortuito y como también dijo y reitero el ministro Paliza: en el gobierno de Abinader nada se improvisa.

Entonces partiendo de estos supuestos, todo lo hecho es parte de un plan, independientemente algunos tilden los tantos errores de huevos, en este caso, ha de suponerse que ha sido un riesgo calculado y un plan que ha puesto en peligro a toda la nación.

Arriesgar la vida de un paciente por el hecho de demostrar que un método puede funcionar, no parece ser una medida responsable ni ética. Pues los seres humanos no son ratas de experimento. Así que si todo ha sido parte de un plan con alguna idea pre concebida y negociada entre las partes cual As debajo de la manga, es importante subrayar, que habrá sido una estrategia aun mas fallida, pues demostraría que en el fondo importa más llegar y permanecer en el poder que la salud y la suerte de la familia dominicana.

Por Julián Padilla