Un mitin en Santiago ante el golpe de Estado a Bosch. (2 de 2)

I.- Reseñas en los periódicos ante impedimento mitin

1.- El periódico La Información, en su edición del día viernes 11 de octubre de 1963, publicó en su primera página la siguiente noticia con relación a la actividad contra el golpe de Estado a Bosch, impedida en Santiago de los Caballeros, por las fuerzas represivas: “Policía disuelve esta mañana manifestación de estudiantes.

2.- “Efectivos de la Policía Nacional, disolvieron a un grupo de la Asociación de Estudiantes Secundarios (ANES), que proyectaban realizar un mitin en protesta por el golpe de Estado efectuado la madrugada del 25 de septiembre en el país”. “La manifestación de los estudiantes estaba señalada para celebrarse hoy a las 10:30 de la mañana en el parque Colón.” “El grupo fue disuelto por gases lacrimógenos y bombas de percusión”.

3.- “Personas sensatas de aquí no han podido determinar los motivos por los cuales la policía impidió la celebración de esta manifestación. Estas afirmaciones se basan en el hecho de que el estado de sitio decretado por el Triunvirato sólo afecta al Distrito Nacional. Es por ello que no se explica los motivos que aduce la policía para haber impedido esta manifestación estudiantil en razón de que la disposición que prohíbe la celebración de reuniones de este tipo de protestas no afecta a Santiago”.

4.- “Residencias y transeúntes distantes algunas cuadras del sitio donde debió celebrarse la manifestación fueron afectados con los gases de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía”.

5.- “Se comenta que un grupo de jóvenes comunicó en la Gobernación Provincial la idea de la celebración de la frustrada manifestación. Esos comentarios no pudieron ser confirmados en esa dependencia, aduciéndose que el gobernador doctor Virgilio Mainardi Reyna, está recluido en su hogar aquejado por quebrantos de salud”.

6.- “La manifestación fue disuelta por la policía en momentos en que hablaba Pedro José Segura, quien conjuntamente con Negro Veras y otros se encuentran detenidos”. [i]

7.- En la edición de la misma fecha y año, también en su primera página, el periódico La Información publicó la siguiente noticia: ”Protestan atropello”.

8.- La acción policial recibió la crítica de la comunidad de Santiago. Diferentes sectores profesionales y empresariales de esta ciudad se reunieron y acordaron remitirle al Secretario de Estado de Justicia, un telegrama repudiando la acción policial del día viernes 11 de octubre de 1963. El telegrama al indicado funcionario dice así:

9.- Secretario de Justicia

Santo Domingo

Protestamos brutal e inhumana agresión Policía Nacional contra indefensos estudiantes. (Firmados) Gilberto Aracena, Víctor López, Osvaldo Ravelo, Rafael Castillo, José López, Rafael Gómez, Fausto Liriano, César de la Cruz, Rafael Almonte, Rafael Díaz, Sergio Balbuena, Julio Espinal, Raúl Muñoz, Juan Parra. [ii]

10.- En forma destacada, el diario La Información, en su misma edición del viernes 11 de octubre destacó la siguiente información: “Detenidos y golpeados”.

11.- “Varios de los manifestantes fueron detenidos y golpeados por efectivos de la Policía Nacional y enviados a la Cárcel Pública de la Fortaleza San Luís”. “Los nombres no fueron revelados en razón de que se prometió a los periodistas “dar sus nombres oportunamente”.

12.- “Un oficial de la policía informó a los periodistas que “impediremos por todos los medios la celebración de este tipo de manifestaciones” calificándose de comunistas a los organizadores. El teniente Álvarez, comandante del departamento norte de la policía, declaró a los periodistas haber llegado al parque después de iniciada la manifestación. “Les exigí personalmente-dijo- el permiso. Ellos me contestaron que no lo tenían y que estaban dispuestos a celebrar la manifestación bajo cualquier riesgo”. “Afirmó el comandante policial que a uno de los manifestantes –cuyo nombre no fue dado a conocer, se les ocupó una bandera “de Luxemburgo”, calificada como uno de los países comunistas por el Coronel Álvarez”. [iii]

13.- Por su parte, el periódico El Caribe, en su edición del día sábado 12 de octubre del año 1963, publicó lo ocurrido el día anterior en Santiago. Lo reseñó así: “Santiago. (Domingo Saint Hilaire) Una manifestación de protesta organizada por la Asociación de Estudiantes Secundarios (ANES), fue disuelta hoy (ayer), por efectivo de la Policía Nacional en esta ciudad.” “La manifestación, que estaba señalada para las 10:30 de la mañana, en el parque Colón, entrañaba el repudio del grupo estudiantil ANES, al golpe de estado que derrocó al gobierno del profesor Juan Bosch”. “Según dijeron testigos presenciales, en el parque Colón y sus alrededores había más policías que estudiantes y fueron atacados con bombas lacrimógenas”.

14.- “Transeúntes y personas que se encontraban dentro de sus residencias a varias cuadras del sitio en el cual debía celebrarse la manifestación, resultaron afectadas por los gases lacrimógenos de las bombas lanzadas por la policía para disolver el mitin.” “Cuando la policía inició su acción se encontraba pronunciando un discurso de apertura el joven Pedro José Segura, quien fue detenido junto con otros estudiantes.” “Según informes, un grupo de estudiantes había notificado previamente en la Gobernación Provincial que la manifestación iba a celebrarse en esta fecha y a la hora indicada, pero eso no se ha podido confirmar, debido a que el gobernador, doctor Virgilio Mainardi Reyna, se encuentra recluido en su hogar por quebrantos de salud.” “Interrogado en ese sentido, el comandante del destacamento de la policía, teniente Álvarez, declaró que él llegó al parque Colón después de haber sido comenzado el acto, y que les exigió el permiso que debían tener para esa celebración.” “Ellos me comentaron que no lo tenían y que estaban dispuestos a celebrar la manifestación bajo cualquier riesgo.” “Dijo que uno de los manifestantes se le ocupó una bomba de las llamadas Luxemburgo”. “Otro oficial de la misma institución declaró a los periodistas que ese tipo de manifestaciones sería impedida por la policía “por todos los medios”, y que los organizadores serían calificados de comunistas”. [iv]

15.- De igual manera, al igual que como lo había destacado el periódico La Información, el diario El Caribe en la misma edición del sábado 12 de octubre trajo la siguiente noticia haciendo referencia a lo que había reseñado el periódico de Santiago. El Caribe sirvió la información así: “Protesta ciudadana”, “El diario La Información publicó en su edición de hoy (ayer), un mensaje de protesta enviado por un grupo de ciudadanos al secretario de justicia, a raíz del incidente.” “En el texto del mensaje, los remitentes expresan que “protestamos brutal e inhumana agresión Policía Nacional contra indefensos estudiantes”.

16.- “Lo firman los señores Gilberto Aracena, Víctor López, Osvaldo Ravelo, Rafael Castillo, José López, Rafael Gómez, Fausto Liriano, César de la Cruz, Rafael Almonte, Rafael Díaz, Sergio Balbuena, Julio Espinal, Raúl Muñoz y Juan Parra”. “Los detenidos son: Víctor Peralta, Ramón Antonio Veras, Rafael Santana, Manuel de Alma, Humberto Olivo, Pedro José Segura, José Santos Alba, Manuel A. Reinoso, Manuel Antonio Ramírez, Juan de Jesús Pepín, Héctor Miguel Genao Peralta, José del Carmen Castillo, Serafín Francisco Balbuena, Juan Valbuena, José Paulino Peralta, Sergio Balbuena, César Augusto de la Cruz y Jorge Manuel Abreu”.

17.- “Según informó el coronel de la policía, Álvarez Guzmán, la institución ha ocupado a los detenidos, literatura marxista-lennista, fotografías de Fidel Castro, del Che Guevara y de Mao Tse Tung.” “Agregó el coronel Álvarez, que también les había ocupado una bandera de la república de Luxemburgo.” “Durante la Pedrea sostenida por los estudiantes contra la policía, por los menos tres miembros de esa institución resultaron lesionados a consecuencia de las piedras arrojadas contra ellos”.[v]

Santiago de los Caballeros,

12 de octubre de 2023.

Fuentes de información:

[i] La Información, viernes 11 de octubre de 1963

[ii] La Información, viernes 11 de octubre de 1963

[iii] La Información, viernes 11 de octubre de 1963

[iv] El Caribe, sábado 12 de octubre de 1963

[v] El Caribe, sábado 12 de octubre de 1963

Por: Ramón Antonio Veras