“La honestidad no es el fruto de la edad, sino de la cuna”

*Dr. Joaquín Balaguer

La importancia de cada cosa está determinada por el grado de interés con que sea vista. Si es en termino social, por el amor que tengamos por la cultura y si es en términos de gobernanza, por el grado de honestidad de quien dirija.

La República Dominicana se encuentra sumergida en un mar de lágrimas, los acontecimientos inesperados siguen construyendo en los de noble corazón un motivo para padecer ante la torpeza de personas de baja estatura en sabiduría, que hacen cenizas de los más nobles, sus planes y hasta la vida.

Pensar que somos frágiles ya no es un motivo para detenerse. Padecer necesidades económicas no nos pueden exponer a situaciones que pongan en peligro la salud y el éxito de los demás. Cada decisión merece nuestra respuesta y está, debe ser tan salomónica que nos permita hallar la salida.

En varias ocasiones el país se ha visto enlutado por situaciones que son difíciles de aceptar, algunas han podido ser esclarecidas y otras siguen tan oscuras como la noche densa que vivimos el día en que se escenificaron dichos sucesos. Tal es la muerte del expresidente Antonio Guzmán Fernández (4 de julio de 1982) y más cercano a lo acontecido recientemente, la muerte del empresario y político Juan de los Santos (15 de diciembre de 2015). Ambos momentos en la historia crearon su espacio y regalaron a toda la población la duda y ante las informaciones inconclusas la suposición se convirtió en respuesta de muchos dominicanos.

SE HA GENERADO LA NECESIDAD DE UN NUEVO MINISTRO ¿CUÁL ES EL MINISTRO QUE RECLAMA LA SOCIEDAD?

UN MINISTERIO A LA HONESTIDAD

Cada día se hace más complejo el hecho de dirigir los destinos de la patria dominicana, la falta de humildad y muchas veces el abuso de confianza, hacen de los hombres un baúl de maquinaciones, que los coloca en una posición en la que es capaz de hacer cualquier cosa.

Los actuales hechos y la reacción de la sociedad en la que vivimos han descrito las características que debe tener quien reciba el honor de dirigir el ministerio de medio ambiente. El número de sus acciones en defensa del patrimonio nacional debe ser tan grande como su honestidad y tan transparente como su propia vida.

Hoy más que nunca sin importa las banderas o el color de los partidos políticos, se necesitan personas que sean capaces de poner en alto el valor de nuestra casa primera (El Medio ambiente), que tengan la capacidad y más que esto la valentía de dar un paso hacia la democratización, evidenciando este hecho a través de la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad, pues al final de todo es lo único que espera recibir el pueblo.

Morir por la patria es parte del compromiso que asumen sus representantes y aunque se desconoce lo que pueda pasar a futuro, se debe estar preparando para enfrentar a los enemigos inmorales que intentan hacer adendas a los presupuestos del estado destinados a la resolución de las metas o problemas internos.

La República Dominicana necesita un ministro de medio ambiente que gobierne con el corazón en el deber y no en el deseo, con vista a la necesidad que vive la República, en términos de políticas ambientales y no con intenciones de hacer fortunas a costa de los desastres naturales. Necesitamos un ministro que piense en los problemas ambientales, que tome las medidas pertinentes aunque parezcan las más estrictas para frenar la corrupción que se efectúa en torno a los ríos del país, con la extracción de los agregados.

Que tenga más vinculación con las oficinas regionales de medio ambiente, de corazón afable, que ponga freno a las intenciones malignas de las empresas mineras que operan en el país. Un centinela que vele por el cumpliendo de las políticas públicas que mantienen con vida la vegetación del país.

Un servidor que solo haga uso del poder y de sus atribuciones para beneficiar el pueblo, no a los que viciados por sus malas costumbres intentan conducir a los hombres honestos a poner en práctica sus malas intenciones, un representante político visionario, capaz de poner en práctica la innovación, que tome medidas conforme a la realidad que se vive en el país.

Necesitamos un ministerio de medio ambiente que enfrente y que busque soluciones a problemas como: La deforestación, la extinción de la biodiversidad, el asedio contra el sistema de Áreas Protegidas, el manejo de los desechos sólidos (basura), las aguas negras, la contaminación, el uso del suelo, la descarada explotación intensiva de terrenos dentro de los Parques Nacionales, y otros que inciden en las condiciones sanitarias del país.

Necesitamos un ministerio de medio ambiente apegado a las leyes, dispuesto hacer un trabajo de calidad, a fomentar las políticas públicas que potencializan los espacios saludables para la vida humana, que cree campañas para la concientización sobre la importancia que tiene el medio ambiente, de fácil acceso, que tenga humildad para ver las problemáticas ambientales que aquejan las diferentes provincias y para reciba las propuestas y las iniciativas de los pueblos.

Es lo que el país necesita y de frente a los tiempos en que vivimos, no se puede visualizar un ministerio de esta magnitud, como un simple espacio para sembrar árboles, porque el medio ambiente no se conserva cuando simplemente sembramos árboles, sino cuando somos capaces de tomar las medidas que lo protegen, ya que si sembramos y se destruye mas de lo que se ha logrado plantar, entonces no se crece. Así necesitamos un nuevo ministro, de esta forma sabremos los dominicanos que tenemos un ministerio con honestidad y con tales acciones se honra a quienes lo han hecho bien y se orientará a los que pretendan alcanzar la posición.

El poder es como una vil sombra que pasa. Ni los honores, ni los éxitos, son eternos.

¡Lo único eterno es la verdad ¡

¡Así necesitamos un ministro, de cara a la verdad!

Por sus intenciones de hacer realidad la solución a las problemáticas ambientales y cuidar nuestro medio ambiente, por su honestidad, viva la memoria de ¡Orlando Jorge Mera!

POR DARWIN LEONARDO VÁZQUEZ PÉREZ

*El autor es maestro y escritor dominicano.

