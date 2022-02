Un millar de personas piden en Londres que la OTAN actúe contra Rusa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Más de un millar de personas pidieron hoy ante Downing Street, sede de la jefatura del gobierno británico, que la OTAN actúe militarmente contra la invasión rusa de Ucrania y decrete una zona de exclusión aérea para impedir los bombardeos.

Los manifestantes, más numerosos que en protestas similares celebradas esta semana en la capital británica, portaban banderas ucranianas y pancartas que en su mayoría iban dirigidas contra el presidente ruso Vladímir Putin.

Entre los eslóganes más repetidos los manifestantes corearon “Parad la guerra”, “Reino Unido, arma a Ucrania”, “Necesitamos ayuda ya” o “Rusia vete a casa”, al tiempo que cantaron el himno nacional ucraniano.

En medio de una gran emoción, niños y familias enteras en su mayoría residentes en Londres, se desplazaron junto a la residencia del primer ministro británico, Boris Johnson, para hacer oír sus voces.

“Espero, no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo, que los líderes democráticos actúen ya. El futuro de Europa se decide ahora en Ucrania. Después de Ucrania ya no habrá nadie, Putin no se detendrá en Ucrania así que hay que pararle ya”, dijo a Efe Natalia Ravlyuk, organizadora de la protesta.

“Tienen que declarar una zona de exclusión aérea al menos, porque elegimos ser parte de la OTAN, así que es el momento de actuar y de despertar”, añadió.

El Reino Unido se ha distinguido como uno de los países más críticos con la invasión rusa y se ha prodigado en gestos hacia el gobierno ucraniano, al que ayer Johnson se ofreció a “apoyar” si tiene que dejar su país y exiliarse.

Relacionado