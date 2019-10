Un mal bound le daña el juego a cualquiera

En la vida real como en el baseball la estrategia siempre puede definir el ganador o perdedor de un partido, asumiendo que algo inesperado no suceda, como el buen ejemplo de un mal bound, esto no es más que un mal rebote de la pelota que puede causar un hit, doble o en el peor de los escenarios una lesión a un jugador necesario.

Hoy la República Dominicana se encuentra en una encrucijada delicada, el partido oficialista dividido, una oposición sin posición y una juventud que se refleja en el padrón con más del 33% de votantes que no tiene ningún tipo de interés por lo que sucede en la política. Entonces si lo vemos desde arriba para ser mas exactos desde el tope de nuestra bandera nacional en la plaza de la bandera, nos damos cuenta que nuestro país solo tiene algunos jugadores que batean y muchos espectadores que no tienen equipo, esto fue demostrado en las pasadas elecciones primarias donde el VOTO por ninguno resultó vencedor en comparación con muchos de los candidatos.

Como joven que aporta a la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los Dominicanos dentro del sector privado sólo me preocupa una sola cosa, ya sea un hit, doble o Triple, el out 27 usualmente lo decide el arbitro y hoy quiero creer en el, quiero confiar que las prácticas de mi país son serias y seguras, porque al final nuestro único interés debe ser la estabilidad y crecimiento económico que esto trae como resultado una mejoría general en la calidad de vida de todos nosotros.

Entendemos las posiciones encontradas, entendemos que siempre debe existir un ganador o un perdedor,pero lo que no entendemos es el porqué un arbitro honorable se ve puesto en duda y no entrega de manera inmediata las herramientas para que la sociedad salga de las dudas, el Candidato Gonzalo Castillo como ministro de Obras Publicas demostró ser un administrador impecable y el que diga lo contrario obedece a una mezquindad infinita, al igual que decir que en los gobiernos del Ex presidente Fernández no existió crecimiento, todos nuestros argumentos debemos basarlo en datos reales y concretos para evitar caer en discusiones emocionales que solo dañan y hacen crecer el rencor, este es un momento que puede ser la repetición de una historia ya vivida en nuestro país, o una nueva era de la democracia.

Somos uno de los principales abanderados del cambio, renovación y progreso basados en ideas y propuestas.

Esta final de temporada que se avecina en Mayo del 2020 todos debemos conocer bien quienes son los que darán la cara por los equipos, conocer sus propuestas y recordar que lo único que importa es la democracia ,la estabilidad y el crecimiento que no puede ser negociado bajo ninguna circunstancias.

Es hora que todos realicen el trabajo que le corresponde y recordar siempre que cada uno de los candidatos tiene su agenda y sus intereses, es momento que pensemos todos juntos como nación cuales son los intereses que nuestro país necesita y el que refleje la mayor transparencia deberá ser el elegido.

Como Joven confío en los organismos de nuestro país y considero que la transparencia debe ser la base de nuestro crecimiento, de no ser así en las grandes ligas no hubieran colocado una cámara para repetir las jugadas ya pasadas.

Esto lo escribimos desde una esquinita de una hermosa isla que todos llamamos República Dominicana.

La temporada continua, playball!

Autor: Leandro Leonardo

