Un Machado saludable podría ser clave para los Padres en el 2024

Manny Machado.

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- Hace un año, los Padres y Manny Machado ataron sus futuros a largo plazo. Una vez más.

Después de haber firmado un contrato récord de 10 años en el 2019, Machado se acercaba a una cláusula que le permitía salirse de ese acuerdo. Le informó al club que planeaba ejercerla, a menos que ambas partes pudieran firmar una extensión.

Efectivamente, esa extensión se materializó en forma de un contrato de 11 años y US$350 millones, el más grande en la historia de la franquicia y la tercera extensión más grande en la historia del deporte.

Como resultado, probablemente no hay una posición en el roster de los Padres tan consolidada como la tercera base. Esto es cierto incluso con Machado recuperándose de una cirugía del codo y tal vez su temporada menos productiva en San Diego.

La irregular temporada de Machado en el 2023 (según sus estándares, al menos) se puede atribuir en gran medida al hecho de que jugó con un dolor serio en el codo durante la mayor parte de la segunda mitad. Esa lesión lo obligó a desempeñarse como bateador designado al final de la campaña. Dos días después de que terminó la temporada, Machado se sometió a una reparación del tendón extensor del codo derecho para abordar el problema que le había molestado desde el 2022.

La cirugía puso en duda el estado de Machado para el Día Inaugural, aunque el manager Mike Shildt y el gerente general A.J. Preller recientemente señalaron que Machado está progresando rápidamente. A principios de este mes, Shildt dijo en 97.3 The Fan que Machado ha comenzado a batear y tirar pelotas. Eso parecería indicar que está en camino de estar listo desde el primer día. Obtendremos una señal más clara una vez que comience el Spring Training.

El tiempo de recuperación de Machado parece ser más rápido en el lado de bateo que en el lado de tirar la pelota. Por lo tanto, es totalmente posible que los Padres inicien el 2024 de la misma manera en que terminaron el 2023, con Machado como su bateador designado regular. Incluso si ese fuera el caso, no pasará mucho tiempo antes de que el dos veces ganador del Guante de Oro regrese a la esquina caliente.

¿Qué pueden esperar los Padres de Machado en el 2024?

Si está saludable, otra temporada nivel Juego de Estrellas. Después de todo, sigue siendo Manny Machado. En un año difícil, un año en el que jugó con una lesión que requirió cirugía, aún conectó 30 jonrones y puso un OPS de .782.

En cada una de las tres campañas anteriores, Machado recibió votos para el JMV, y no hay razón para pensar que no volverá a ese nivel. Además, la salud rara vez ha sido una preocupación para Machado, quien no había pasado tiempo previamente en la lista de lesionados desde 2014.

Quizás la pregunta más pertinente en torno a Machado en el 2024 es su papel como capitán de facto del equipo. Los Padres quedaron muy por debajo de las expectativas en el 2023, y Machado, justa o injustamente, cargó con gran parte de la culpa públicamente por los problemas de química del equipo. En realidad, eso no debería haber recaído tan directamente en Machado. Había mucho para repartir, y Machado es generalmente venerado por sus compañeros de equipo por su ética de trabajo y disposición para jugar a pesar del dolor.

Por supuesto, hay una solución simple para cualquier problema de química persistente: ganar. Un Machado saludable, uno de los mejores jugadores del planeta, debería ayudar con eso.

Machado se sometió a la cirugía que necesitaba. Después de un año decepcionante, tiene mucho que demostrar en el 2024. Lo mismo ocurre con los Padres, que fueron la elección de moda para la Serie Mundial el año pasado pero han sido prácticamente olvidados a nivel nacional este invierno. Machado es el tipo de jugador que interioriza esas cosas y las utiliza como motivación.

Nadie debería sorprenderse si Machado vuelve a estar en la conversación para el JMV este otoño.

