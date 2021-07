Un llamado al PLD y a la FUPU

A mis compañeros peledeistas que dejen la animadversión con la FUPU y a los Fupuitas que dejen su rencor con el PLD, una cosa es el PLD que está compuesto por hombres y mujeres serios, leales, honestos y bien intencionados. Es el partido que más aportes ha hecho al desarrollo de la República Dominicana.

Por tanto ha de entenderse a partir del momento que viven los dominicanos qué en verdad señores de la única forma que salimos de esta pesadilla perremeista es uniéndonos, ya no es hora de rencor.

Danilo Medina no es un santo mucho menos Leonel Fernández, recuerden, hay que admitir que para Danilo ganar las elecciones de 2016, no era necesario traerle un narco a Leonel, es el caso Quirino, también debieron darle pasó a Leonel para las elecciones de 2020.

Danilo Medina fue quien dijo: “Juro por Dios que no volveré aspirar a la presidencia de la República” las comillas son mías, también expresó que Leonel Fernández trabajó más que cuando él era candidato para que Danilo Medina sea presidente, y al no dar paso a Leonel todo ello trajo como consecuencia que entrara el mal como en efecto está sucediendo.

Yo no soy Leonelista, ni Danilista, soy peledeista y ellos dos hundieron al PLD, considero como lo correcto que el que robó que pague, sea quien sea y esperar que pasa para que se allane el camino para un entendimiento entre el PLD y la FUPU.

No me refiero a Danilo Medina, me refiero al PLD que ha sido utilizado como una sombrilla para evitar e impedir que Danilo sea investigado. Danilo Medina que se enfoque en resolver los problemas de su familia y de él si es que lo tiene, pero el PLD está primero.

Soy partidario, asumiendo los principios de Juan Bosch, los cuales están de largas vacaciones, que quien la hizo que la pague. Danilo Medina no es el PLD, nuestro partido es patrimonio del Pueblo Dominicano.

Leandro Ortiz de la Rosa

El autor es abogado y periodista.

