Un llamado al ministro Francisco Camacho

Uno de los puntos luminosos del actual ministro de Deportes, Francisco Camacho ha sido la reparación de las diferentes instalaciones deportivas a nivel nacional.

He visto con buenos ojos todas las reparaciones que ha hecho la actual gestión que dirige Camacho, sin embargo, no siento un plan para después. Es decir, entrego hoy un polideportivo remodelado, pero no veo el plan definido para mantenerlo.

No es posible que se despilfarren millones de pesos en reparaciones, y luego con el tiempo escuchamos los mismos reclamos, que el tabloncillo no sirve, hay grietas, hay que repararlo, etc, etc, etc.

Es inaceptable que los estadios o pabellones que pertenecen al Ministerio de Deportes se alquilen y luego cuando terminen los eventos si hay un problema no haya un responsable.

Ya todo el mundo sabe lo que ha pasado con el Estadio Olímpico Félix Sánchez que otra vez con el dinero nuestro el Miderec lo va a reparar, porque está inservible. El Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto está cerrado para los equipos Titanes del Distrito y Leones de Santo Domingo, ambos de la LNB.

Según dijo Antonio Mir en una entrevista para Diamante Deportivo este lunes, luego de un evento que se escenificó en la casa de Don Virgilio, el tabloncillo ha dado problemas y esos equipos están a la intemperie, por lo que sus directivos optaron por irse a otras sedes, mientras el problema se resuelva.

Pero el problema no es solo con esos dos escenarios masivos, también ha pasado con el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, el de esgrima, la Arena de Santiago. Ahora Miderec anuncia otra reparación para el Coliseo Carlos Teo Cruz, a un costo de 34 millones de pesos. Este martes también anunciará la reparación de la pista de atletismo del Félix Sánchez.

Ministro, ojo con eso, esas inversiones se deben asegurar, es el dinero del pueblo que se gasta en cada instalación deportiva.

