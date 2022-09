Un juzgado desestima las denuncias de Nerlens Noel a Rich Paul

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, OKLAHOMA.- En agosto de 2021 Nerlens Noel decidía denunciar a su ex agente Rich Paul por lo que el jugador consideraba una mala praxis. Según él y su abogado, el CEO de Klutch Sports le habría costado un contrato de 70 millones de dólares por cuatro años en el verano de 2016. Tras pasar por varios estamentos, la demanda ha acabado siendo llevada a juicio en Dallas. Donde la jueza Jane J. Boyle la ha desestimado. En su lugar ha emplazado a la Asociación de Jugadores para que resuelva el litigio que parece seguirá abierto por un tiempo. Hace unos meses Noel acudió a la Asociación para denunciar la falta de apoyo en la situación legal en la que se veía inmerso.

Durante el veredicto la magistrada ha declarado que «la Corte ha determinado que se ha cumplido un acuerdo válido y lícito entre ambas partes». O lo que es lo mismo, que Paul no actuó de mala fe, sino pensando en la mejor alternativa de su cliente. En la denuncia inicial Noel alegó que su ex agente hizo entre poco y nada para asegurar lucrativos para él. Tras renunciar a los 70 millones que le ofrecieron los Mavs, presuntamente bajo recomendación de Paul, Nerlens Noel encadenó un contrato corto con Dallas y otros tantos de misma naturaleza con Oklahoma. El año pasado el pívot firmó con los New York Knicks por tres años y 27,7 millones de dólares.

