Un juez mexicano suspende la multa de 442 millones de dólares a Iberdrola

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO.- Un juez federal mexicano suspendió el cobro de una multa que tenía que pagar la energética española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por 9,145 millones de pesos (unos 442 millones de dólares), en tanto resuelve si vendió o no electricidad de forma ilegal.

“Se concede la suspensión definitiva de los actos que reclama de las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda”, señala la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México.

En mayo pasado, el regulador energético mexicano había multado a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.

La decisión no exime aún a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se cobrará hasta que no se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta que se determine si vendió electricidad de forma ilegal o no.

El 4 de julio, el mismo juzgado mexicano había dado una suspensión provisional y pidió realizar análisis pertinentes para determinar que la empresa de capital español pudiera garantizar el pago de la sanción “por alta o pequeña” que fuera.

Previamente, el 9 de junio el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido muy crítico con la compañía española, remarcó que Iberdrola debía pagar la sanción, una de las más altas en la historia del sector energético mexicano impuesta por la CRE.

“Es un asunto de la CRE y está fundado y tienen que pagar la multa, también pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El mandatario insistió en que la española no tenía “la atribución para vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”.

López Obrador ofreció un acuerdo a las empresas que se dedican a vender energía a terceros bajo el esquema de autoabastecimiento, aunque no detalló si habría una negociación particular con Iberdrola.

En su conferencia de este jueves, el presidente mexicano anunció que las puertas estaban abiertas para la inversión en nuevas plantas impulsadas con energías renovables, pero condicionó que los proyectos tengan como principal socio a la CFE y la Secretaría de Energía del Gobierno mexicano.

Iberdrola cuenta con una capacidad de 9,348 megavatios entre 12 plantas de ciclos combinados y cuatro plantas de cogeneración en México; así como 1,163 megavatios generados por siete parques eólicos y tres proyectos fotovoltaicos.

