“Un insulto”, así define Buddy Hield la oferta de Sacramento

EL NUEVO DIARIO, SACRAMENTO.- Las aguas bajan turbias por Sacramento. Cuando todo estaba casi listo para iniciar una temporada en la que los Kings se sienten listos para dar guerra en el Oeste, la negociación de las extensiones de Bogdan Bogdanovic y Buddy Hield ha estropeado el ambiente del equipo. Para empezar, el serbio prefiere esperar al próximo verano, cuando podría optar a un mejor contrato. De su lado, el equipo prefiere cerrar ya su continuidad, pero no es un tema que deba crear demasiados conflictos.

Diferente es la situación con Hield, le han hecho una oferta que el propio jugador define como “un insulto”.

Para ser exactos, Sacramento ha puesto sobre la mesa cuatro años y 90 millones de dólares; es decir, 22,5 millones por temporada. No son malos números, pero el escolta quiere más. La idea de Hield es cerrar el acuerdo por cuatro años y 110 millones de dólares. La distancia no parece insalvable, pero ello no ha evitado que el “shooting guard” se haya molestado y mucho ante lo ofrecido por su actual equipo.

“Lo veo como un insulto. Siento que valgo más que eso. Si dices que soy tu chico y que quieres construir sobre mí, necesito que lo demuestres. Las acciones hablan más que las palabras. Si hablas y no demuestras nada, no tendrás mi respeto. Me encanta jugar aquí y quiero estar aquí. Es mi casa. Quiero formar aquí un hogar, pero es perder el tiempo al no saber si se comprometerán conmigo”, explica a Sacramento Bee.

Hield lleva tres años en Sacramento en los que ha mostrado una gran progresión a la vez que echaba raíces con la comunidad. Por su cabeza no pasa otra cosa que vincularse a largo plazo con el equipo, pero entiende que si esta situación no se soluciona tocará buscar alternativas.

“No sé si se terminará haciendo. Si no se hace, buscaremos otra cosa, otro hogar. Hasta entonces, veremos si realmente me quieren aquí. El objetivo es estar aquí. Me encanta Sacramento, pero si no me quieren aquí, si no sientes que soy parte del núcleo… Si no me quieren aquí, buscaré otro sitio en el que estar. Deben hacer que suceda algo antes de la fecha límite. Tengo personas a las que necesito cuidar”.

21 de octubre, fecha límite

Hield, quien promedió el curso pasado 20,7 puntos por noche, es elegible para firmar un contrato de cuatro años y 130 millones de dólares o, si Sacramento lo creyese oportuno, elegirlo para firmar una extensión de jugador designado que alcanzaría los cinco años y aproximadamente 170 millones de dólares. Si se traspasase la fecha límite para las renovaciones de los novatos del Draft de 2016, exactamente el 21 de octubre, Hield pasaría a ser agente libre restringido de cara al verano de 2020.

