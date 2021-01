Un hombre se extirpa la nariz, el labio y las orejas para parecerse a un “alienígena negro”

EL NUEVO DIARIO.- Un hombre francés ha cubierto de tatuajes su cuerpo y realizado diferentes modificaciones en su fisionomía y cabeza con la intención de parecerse a un extraterrestre.

Se trata de Anthony Loffredo, de 32 años, quien quiere verse como un “alienígena negro”. Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, citada por Mirror, Loffredo dijo que le cuesta hablar tras haberse extirpado parte del labio superior en una cirugía.\

En el marco de su “proyecto alienígena negro”, el sujeto se ha partido la lengua por la mitad, quitado parte de la nariz y extirpado las orejas. Además, se ha colocado implantes subcutáneos en el rostro y la cabeza y se ha cubierto todo el cuerpo con tatuajes, incluidos los globos oculares.

Loffredo señaló que se sometió a la cirugía para la extirpación de la nariz en España, ya que en Francia esa práctica está prohibida. El ‘alienígena’ ahora sueña con quitarse la piel y reemplazarla con metal, así como modificar sus brazos, piernas, dedos y la parte posterior de la cabeza.

Pese a su inusual apariencia, el hombre asegura que no tiene problemas para atraer a miembros del sexo opuesto. En su cuenta de Instagram, afirma que es “el más feliz del mundo”.

En 2017, Loffredo dijo a la prensa francesa que desde muy joven le han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano y que sentía que no estaba viviendo la vida que quería.

“Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia”, recuerda el hombre.

En cuanto a las mutaciones, indica: “Hice todo esto en cuatro años, pero podría haber hecho mucho más”.