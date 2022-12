Un hombre se declara culpable en EE.UU. por un asesinato que cometió en 1991

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Un hombre se declaró culpable del asesinato de una mujer a la que conoció en un bar en Florida (EE.UU.), un crimen cometido en 1991 y que desde entonces constituía una caso sin resolver, según informan este miércoles medios locales.

En una audiencia celebrada el martes en un tribunal del condado de Volusia, en el centro del estado, Michael Townson, de 53 años y que ya cumple condena por otro homicidio, se declaró culpable del cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Linda Lois Little, quien fue reportada desaparecida el 14 de octubre de 1991.

Townson fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 25 años de cárcel.

La condena se da luego de que Townson confesara el crimen a la Policía, a la que declaró que conoció a Little en un club nocturno de Daytona Beach y, cuando estuvieron en su automóvil, la golpeó y asfixió hasta matarla.

Posteriormente, y de acuerdo a su testimonio, Townson condujo por una carretera interestatal con dirección norte y cuando alcanzó el estado de Georgia abandonó el cadáver detrás de un basurero en una zona rural.

Según la Fiscalía estatal, el cuerpo de Little nunca fue encontrado y una reciente revisión de cadáveres sin identificar bajo custodia de las autoridades del condado de Camden, en Georgia, no mostró “una coincidencia” respecto a Little.

“Sin embargo, al acusado se le mostró una fotografía de Little y confirmó, ‘sin lugar a dudas’, que ella era la mujer a la que había asesinado en 1991”, señala la Fiscalía en un comunicado, que agrega que otros detalles del testimonio de Townson coinciden con la cronología del caso y hechos comprobados.

El sentenciado ya cumple cadena perpetua por el asesinato en 2007 de Sherri Carmanto, a la que mató a golpes con un tubo de acero en el domicilio de la víctima en Titusville, al sur de Daytona Beach.

