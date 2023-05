Un grupo de contratistas le recuerda a Abinader su promesa de pagarle deudas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Comité Institucional Codiano (CIC), que lleva largos años reclamando el pago de obras debidamente contratadas con el Estado, destaca que no le han saldado las deudas a pesar de que el presidente Abinader puso ese asunto en manos de varios funcionarios.

Mediante comunicado, el grupo de reclamantes dijo que el mandatario cuando era candidato prometió pagar y que una vez llegó al poder, encargó a varios servidores públicos «para que resolvieran el asunto».

Dijeron que a pesar de eso «ha pasado el tiempo y esta es la fecha en que todavía estamos esperando».

Apuntaron que se trata de «un problema heredado del pasado Gobierno, pero no se justifica que si el presidente Abinader ordenó resolver la situación, los encomendados compliquen el asunto con una burocracia que no tiene sentido, pues hay exigencias para poder cobrar que no aplican para quienes contrataron antes de aprobarse la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06».

«Hay varios expedientes que fueron depurados, pero en la Contraloría General de la República “no aparecen” los registros de contratos. Eso no debe estar por encima de un contrato, pues su legalización tiene fuerza jurídica suficiente», añadieron.

Afirmaron que están sometidos «a un viacrucis mientras premian con arresto domiciliario a los funcionarios cuestionados que debieron pagar centenares de obras terminadas».

«Presidente Abinader, si usted no interviene lo harán quedar mal», así concluyeron.

