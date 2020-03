Un gran febrero para el fútbol dominicano

ARTÍCULOS ANTERIORES Goldepenal Johnny Nieto

El fútbol nunca te defrauda y en República Dominicana no es la excepción. Las últimas semanas han sido de mucha alegría para quienes conforman el entorno de esta disciplina deportiva en Quisqueya: Futbolistas, entrenadores, directivos y afición. Una sociedad deportiva pequeña, pero que da muestras de crecimiento a pesar de los pesares.

Quizás está faltando el acercamiento del capital privado y la incorporación masiva de los medios de comunicación para que la carreta tome fuerza en su desplazamiento.

Febrero inició con la clasificación a semifinales de los dos representantes del fútbol profesional dominicano en la Copa de Clubes del Caribe. El máximo evento del fútbol profesional del Caribe, que reúne a los dos mejores conjuntos de Jamaica, Haití y República Dominicana. Atlético Pantoja y Cibao FC cumplieron el cometido, avanzar a semifinales para ratificar con resultados la evolución que va sosteniendo este balompié.

Y hay que hablar de ratificar, porque ambos cuadros no solo ya han participado en este evento que otorga boletos a las máximas competencias futbolísticas del continente Liga de Campeones Concacaf y Liga Concacaf, sino que ya salieron campeones, en 2017 fueron los naranja y en 2018 los guerreros. En la edición 2019 por desatenciones administrativas de la anterior gestión de la Federación Dominicana de Fútbol, Dominicana no pudo enviar a sus representantes.

No obstante, el fútbol de clubes y de selecciones están juntos, pero no revueltos. El nivel de un país no solo se mide por el rendimiento de la liga profesional y de sus conjuntos en las competiciones internacionales, sino que las selecciones también hablan y tal vez tengan mayor repercusión. Allí, febrero fue también un gran mes para el “Deporte Rey”. La Sedofútbol Sub-20 tanto femenina como masculina lograron resultados inéditos en los Premundiales de Concacaf. Los chicos avanzaron desde Fase I a octavos de final y las princesas a cuartos.

Pocos dimensionan estos resultados, en parte por desconocimiento desde todo punto de vista. Que el fútbol no esté ni entre las tres disciplinas deportivas más populares del país tiene mucho que ver, lo que a su vez se origina por la poca difusión, el bajo interés por cubrir esta fuente deportiva, el poco o nulo conocimiento del periodismo acerca del fútbol y otros tantos factores que contribuyen a que el impacto de lo que sucede con el fútbol en República Dominicana. Sin mencionar la parte inversora, quienes también cumplen una función preponderante, más allá del negocio.

Por ahora se lucha a brazo partido, contra viento y marea, con el impulso que algunos aficionados, empresarios, medios, periodistas, directivos, entre otros que forman el pequeño entorno pueden ofrecer, pero que necesitan de la ayuda en masa para que el gran salto sea

posible.

Mientras eso llega, gracias Atletico Pantoja, gracias Cibao FC, gracias chicas y chicos de la Sedofútbol Sub-20… Gracias naciente fútbol dominicano por este gran mes de febrero.

