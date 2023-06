Un gran artista del pincel

Excelente persona…

Se llamaba como su padre, Pedro Céspedes. Cuando era un carajito, como de ocho años, ya Pedro estaba en una liga superior, ya que me llevaba varios años. Pero aún así, hacíamos liga y nos tratábamos con cierta deferencia en nuestra Constanza. El me mostraba sus dibujos, verdaderas obras de arte, las cuales me impresionaban y embalsama insectos, roedores, aves. Y cualquier animal que conseguíamos. Con orgullo me desempeñaba como su asistente en las operaciones quirúrgicas, llenando las barrigas y cavidades torácicas de gasas y algodón, para luego aplicar masivamente formol.

Toda la casa del Dr. Céspedes era un museo sembrada de aves, conejos, grillos, mariposas, abejones. Embalsamados. Por varios años, cuando regresaba de vacaciones a Constanza nunca veía a mi amigo Pedro. Estaba residiendo en Estados Unidos, con mucho orgullo y alegría me dijo su padre que estaba estudiando diseño publicitario en New York. A su regreso ingresó a la escuela de pintura y escultura de Bellas Artes.

Por las vueltas que da el destino, Pedro salió de mi radar y pasaron años y años sin verlo. Veía sus obras en casas de familiares y amigos en nuestro pueblo. Conservaba sus raíces, porque eran cabañas y ranchitos insertados en valles y montañas, con niveles de calidad, observando debidamente las perspectivas y proporcionalidades.

Ya Pedro era un señor pintor. En algún momento me enteré que ocupaba una importante posición como ilustrador en una importante agencia publicitaria, Fénix, propiedad de todo un personaje de los negocios y del mundo político, Brinio Diaz. Necesité de sus servicios para ilustrar el catálogo de presentación de mi naciente empresa, resultó todo una obra de arte, una presentación de lujo.

Eso si, significó un porcentaje considerable de mi limitado capital. Valió la pena y la inversión resultó más que correcta. Pedro prosiguió su carrera artística a la par de ilustrador publicista y en esa primera etapa exploró todo el territorio nacional para plasmar cabañas y ranchitos de tejamaní (arcilla e hierba) en sus obras.

Creció en su profesión como publicista, a la par que Fénix escalaba peldaños gracias a las habilidades de Brinio y a las coyunturas políticas del país. Céspedes se ubicaba como director de arte. Nunca vi a Pedro preocupado.. ni manifestando problemas. Era un artista diseñado para la felicidad.

La siguiente etapa artística de Céspedes consistió en la etapa colonial, coincidió en que residía en la zona. Portones, viejos cerrojos y cadenas, puertas. conformaron el portafolios de esta etapa del artista.

Entonces posteriormente pasó a la etapa de la inocencia, sembrando mariposas en bodegones, muchachas vírgenes, etc. Recuerdo que el artista siembre urbano compró una pequeña finca en la zona de Baní, con la idea de criar chivos. Me reí hasta más no poder con las tristes historias de los chivos de la finca de Pedro, los cuales morían inusualmente por accidentes, según los reportes del encargado.

Céspedes en su próxima tendencia mostró un salto en su técnica, incorporando elementos de relieve en sus obras -collage La temática de esta nueva etapa se aposentó en elementos muy típicos de la dominicanidad: pailas, fogones, escobas, etc. Con los años desaparece la publicitaria Fénix, Brinio Diaz traslada sus negocios a New York y un mal día los medios de comunicación dan cuenta del asesinato de este personaje.

Por el avance computacional, la industria publicitaria se desprende de los artistas como Pedro y otros grandes del pincel que prestaban sus servicios a las agencias. Una tendencia que no le duró mucho, ni fue lo suficientemente explotada por Céspedes fueron los bueyes, carretas y ese ambiente crudo de nuestros campos.

Desde mi punto de vista el artista nativo de Constanza, con raíces puertoplateñas logra el clímax de su carrera pictórica con el desarrollo de la temática taína, especialmente la mujer como elemento principal en los ceremoniales y actividades. De nuevo el pintor acude a la técnica del collage, incorporando elementos decorativos en las figuras femeninas.

Por las técnicas depuradas utilizadas en esta etapa, en comunión al peso histórico representa lo mejor del pintor. Años atrás residía en una casa que tenían grandes espacios y un día me llama Pedro y me expresa «estoy en tu casa y si no tienes inconvenientes instalaré una gran obra en una pared vacía » Tómate tu tiempo, cuando vengas verás que maravilla.

Pues sucede que el amigo había elaborado esa gran obra para colocarla en el lobby de un gran hotel de playa. Sucede que en lo que Céspedes elaboraba la obra de arte, el dueño falleció y no pudo instalarla.

El pensó rápidamente en una gran pared y ubicó la de mi casa. Era una obra gigantesca, compuesta por dos grandes paneles con un discurso maravilloso del nacimiento y evolución de la vida según las creencias tainas. Humildemente sugiero que la Fundación de Desarrollo de Constanza en su bello local propicie una gran exposición de este gran artista y contacte a los que poseemos su tesoro. En el caso mío, pueden contar con mi cooperación para facilitar las obras para su exposición.

Por Fernando Despradel

