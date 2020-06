La genialidad de Benzema hace más líder al Real Madrid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Madrid.- Una genialidad del francés Karim Benzema, en forma de taconazo hacia el brasileño Casemiro, solucionó un trabajado triunfo del Real Madrid ante el colista Espanyol (0-1) y de paso le consolidó en el liderato, favorecido por el tropiezo del Barcelona en Vigo.

Estaba el partido atascado en el RCDE Stadium. No encontraba el cuadro de Zinedine Zidane soluciones. Pero apareció el genio y el ingenio del delantero galo para inventar un taconazo. El balón pasó entre las piernas de su marcador, el colombiano Bernardo Espinosa, y fue a parar a Casemiro, que hizo bueno el gesto técnico de su compañero para marcar el tanto que a la postre significó la victoria madridista.

El empate del Barcelona el sábado en Balaídos era un ‘regalo’ que no podía desaprovechar el Real Madrid para mantener la iniciativa en el pulso por el título y para incluso situarse con dos puntos de ventaja.

No fue un triunfo sencillo, ni mucho menos, ante un Espanyol en situación dramática que además estrenaba entrenador con Francisco Rufete. No se lo puso fácil a un Real Madrid que no brilló, pero que encontró la solución en esa acción de Benzema, aunque le faltó rematar el partido para evitar algún susto de última hora.

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto de Zidane en esta reanudación de LaLiga Santander tras el parón por el coronavirus, algo que no conseguía en el torneo doméstico desde enero-febrero. Tratará de refrendarlo esta semana con los duros partidos ante el Getafe y el Athletic, aunque el Barcelona tiene también compromisos de enjundia ante el Atlético de Madrid y el Villarreal.

El ‘submarino amarillo’, precisamente, navega a toda máquina. La reanudación de la competición no le ha podido sentar mejor al Villarreal. El bloque de Javi Calleja ha pasado de ver muy lejos la zona europea a ser quinto provisionalmente y a aspirar con fundamento a entrar en Champions. De hecho ya tiene al Sevilla a tan solo tres puntos.

Todo lo contrario le ocurre al Valencia, que no levanta cabeza. Sufrió en La Cerámica su segunda derrota consecutiva. Otro mazazo para los de Albert Celades.

El Villarreal se llevó el partido por 2-0 con dos magníficos goles de Paco Alcácer (m.14), que le marcaba por primera vez al Valencia desde que salió del club hace cuatro años, y de Gerard Moreno (m.44), con una tremenda volea tras un espectacular toque de Santi Cazorla para orientar un balón largo del guardameta Sergio Asenjo.

El cuadro valencianista no tuvo recursos para revertir la situación. Celades aseguró que no teme por su puesto y que la derrota no fue una cuestión de actitud de sus pupilos. El caso es que la nave de Mestalla no encuentra el rumbo deseado.

Peor aún le van las cosas al Betis. Pareció que la llegada al banquillo de Alexis Trujillo por el destituido Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ podía cambiar el decorado. El conjunto verdiblanco ganó al propio Valencia, pero este domingo volvió a las andadas y sufrió una fuerte derrota por 4-2 en La Lucía (Alicante) frente a un Levante que certificó virtualmente la permanencia.

La efectividad del cuadro de Paco López fue demasiado para un endeble Betis. Borja Mayoral y el macedonio Enis Bardhi apuntalaron la victoria del cuadro valenciano en el primer tiempo. José Luis Morales y Rubén Rochina elevaron el resultado tras el descanso ante el desconcierto del equipo sevillano, que maquilló el resultado con los tantos de Sergio Canales y Juanmi Jiménez en el tramo final.

El Eibar enlazó su segunda victoria consecutiva al imponerse en Los Cármenes al Granada (1-2), que además es la primera fuera de casa desde noviembre. Toca la permanencia con los dedos. Su renta respecto a la zona de descenso es de nueve puntos Fueron clave el argentino Pablo de Blasis, con su primer gol, el chileno Fabián Orellana, protagonista en el tanto que definió a la postre el choque, obra de Kike García, poco después de que Roberto Soldado hubiera firmado el empate provisional.

Orellana luego anunció que había sido su último encuentro con el conjunto armero. En próximas fechas firmará por el Valladolid.

Este resultado junto a otros más acumulados, confirma que se abre una brecha quizá definitiva en la lucha por la salvación. Los tres de abajo no levantan cabeza. El Mallorca tiene la luz a ocho puntos, el Leganés a nueve y el Espanyol a diez.

