Un fallo global deja sin servicio algunas páginas de internet

EL NUEVO DIARIO, Un fallo global ha afectado este martes durante alrededor de una hora a algunas de las principales páginas de internet de todo el mundo.

Sitios como Amazon, EL PAÍS, The New York Times, Twitch, Financial Times o Reddit han sufrido problemas y en algunos casos, han permanecido inaccesibles para los usuarios que, al tratar de acceder a ellos, se encontraban con un mensaje de error.

Entre las páginas afectadas, además de las mencionadas, se encontraban webs como la del Gobierno británico, Spotify, Vimeo, Shopify, CNN, El Mundo, The Guardian, Vice, el sitio de crowdfunding Kickstarter, el foro de desarrolladores Stack Overflow, la plataforma de alojamiento de proyectos Github o el catálogo de proyectos para impresión 3D Thingiverse.

El problema ha empezado a detectarse hacia el mediodía, hora española y se ha producido por un fallo en el servicio de Fastly, una red de distribución de contenidos (CDN, en sus siglas en inglés) que por ejemplo nutre de imágenes a Amazon.

Unos 50 minutos después la compañía ha comunicado que el fallo se había arreglado y la mayoría de webs han recuperado la normalidad.

Un poco antes de las 12 del mediodía, Fastly anunció que investigaba un “impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos”. Fue la primera señal de un problema que se extendió a miles de páginas de todo el mundo.

