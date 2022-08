Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Un estremecimiento intercontinental, ¿cómo y por qué?”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que estremecer hacer temblar una cosa o una persona, por miedo, por alegría, por dolor, por susto, etc., etc., estremecerse es sinónimo de agitarse, conmoverse, temblar, etc., etc.

En este mismo sentido, hay muchas clases de estremecimiento o conmociones por diferentes hechos e imprevistos que ocurren en la vida de todo ser humano sin estarlo esperando y las noticias de hoy día así nos lo permiten ver: En los mortuorios por el dolor emocional de los familiares y parientes en general, en las explosiones bélicas de las guerras que televisan hoy, en los sustos de robos y atracos que sufren las personas, en los feminicidios, homicidios y accidentes tránsitos que son transmitidos en vivo y a todo ahí vemos las conmociones de los afectados directa e indirectamente. ¿Si o no?

Ahora bien, en la historia universal ha habido conmociones y estremecimientos a nivel intercontinental como lo fue el caso de la primera y segunda guerra mundial, cuando se lanzó la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, cuando exploraron las torres gemelas en New York, y bíblicamente hablando cuando Dios quemó a Sodoma y Gomorra, cuando envió el diluvio en los días de Noe, cuando envió las diez plagas en Egipto, principalmente con la muerte de los primogénitos, etc., etc., etc. Génesis Cap. 6 y 19, Éxodo Caps. 5 al 13.

Mis queridos hermanos y amigos, la conmoción o estremecimiento puede llegarle a cualquiera producto del mundo en que vivimos hoy, donde una guerra explota de la noche a la mañana y vemos la explosiones conmocionando a las personas momento tras momento, o una mala noticia de un accidente de tránsito sin estarlo esperando, esto y más conmociona a cualquiera. ¿No le parece a usted?

Hermanos y amigos, la maldad ha provocado desde la historia de la humanidad muchos estremecimientos y conmociones a toda persona con los diferentes conflictos de homicidios, violencia, el robo, la injusticia, el abuso, las guerras, la traición, las plagas, los terremotos, las enfermedades, el frío, etc., etc., y por esta razón de la maldad y la desobediencia, Dios ha tenido que conmocionarnos y estremecernos en diferentes ocasiones en el pasado con terremotos, plagas, sequías, lluvias excesivas, etc., etc., y promete hacerlo también en el futuro, según la cita bíblica siguiente: “Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra”, Isaías 13: 6 al 15.

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”, Mateo 24:29 al 31.

Mis queridos hermanos y amigos, en las Sagradas Escrituras (Biblia) hay una serie de hechos del futuro que han de estremecer a la humanidad que esté viva cuando suceda, como por ejemplo: 1.- El arrebatamiento de la iglesia o traslado sobrenatural de los cristianos al reino de los cielos, 1ra. Tesalonicenses 4:15 y 16; 2.- La gran tribulación (castigos a nivel intercontinental por el pecado y rechazo a Jesucristo) esta tribulación comprende 21 castigos, denominados los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, Apocalipsis Caps. 6 y 7, 14 al 20; 3.- El retorno visible del Señor Jesucristo a eliminar el libre albedrio e implantar el milenio en la tierra; Apocalipsis Cap. 20 y 21; 4.- El juicio final ante el gran trono blanco; donde han de comparecer todos los seres humanos no arrepentidos, ni convertidos; Apocalipsis 20:12 al 14.

Por otro lado, ha existido una nación en nuestros días considerada una potencial mundial que ha conmocionado fuertemente a muchas otras, con sus actuaciones bélicas, y esta nación fue la que lanzó la bomba a Hiroshima y Nagasaki, también invadió y bombardeó a Yugoslavia, Iraq, Kosovo, Siria, Afganistán, etc., etc., ¿Cree usted que este país no será conmocionado y estremecido así como ellos hicieron? Desde luego no es mi deseo ya que tengo familia allí, pero la ley de la siembra enseña que cosecha lo que se siembra, ¿si o no? Además, una nación que legalice el aborto, el consumo de cannabis (Marihuana) y el casamiento homosexual y no conforme con esto lo promueva a los demás pueblos de la tierra. ¿Cree usted que Dios no la está viendo para conmocionarla y estremecerla como hizo a Sodoma y Gomorra? ¡Estaría la Biblia equivocada si su estremecimiento no le llegara tarde o temprano! ¿Qué me dice usted?

Concluyendo, todos somos estremecidos en este mundo con tantos hechos desastrosos ocurriendo frente a nuestros ojos, unos son víctimas y otros victimarios y cualquiera le pasa algo aún sirviendo al Señor, porque estamos es un mundo hostil, pero lo que tenemos que tratar es de que no seamos estremecidos y conmocionados con la perdición eterna del alma, por no haber seguido, obedecido, imitado y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, para ahorrarnos el dolor, el temblor, el estremecimiento, el sobresalto eterno por nuestra desobediencia a él. ¿Usted y yo lo decimos ahora en vida, de seguir o no al Hijo de Dios, desde luego a través de su palabra transcrita en la Biblia.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

