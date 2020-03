Un espacio para las tendencias con Deborah Karter

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Deborah Karter presentó oficialmente su espacio dedicado a las últimas tendencias de la industria de la moda. La presentación contó con una exposición de piezas de los diseñadores dominicanos más destacados de Dominicana Moda 2019, así como un desfile exclusivo de la colección privada de Luis Domínguez. Karter, cuyos estilismos han sido destacados en revistas y editoriales de moda nacionales e internacionales, manifestó que todos tienen un estilo y que pueden encontrarlo en LaEstilista.com.

Más sobre Deborah Karter

Deborah estudió diseño de moda en la Escuela de Diseños Altos de Chavón, desde entonces no ha parado. Empresaria e influencer con más de 69 mil seguidores en Instagram, Karter, es una de las creadoras de “Fashion at the Pool”, un evento pensado para mujeres que abre oficialmente la temporada de verano.

Anuncios

Relacionado