Un error en una reserva de Jordan propició creación de un tequila

Jordan quedó a cenar con otros tres propietarios de franquicias y en el tiempo de espera consiguieron un negocio muy provechoso.

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El destino es caprichoso y en ocasiones un error puede deparar un gran éxito. Y si no, que se lo digan a Michael y a otros tres propietarios de franquicias en la NBA: Jeanie Buss (copropietaria de los Lakers), Wes Edens (copropietario de los Milwaukee Bucks) y Wyc Grousbeck (copropietario de los Celtics). Y es que la revista Forbes ha desvelado que una reserva erróneamente realizada en la pizzería Pasquale Jones de Manhattan en 2016 por el considerado mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ha terminado con la creación de un tequila premium en lo que supuso un negocio redondo para ellos.

Su mesa no estaba preparada, entre otras cosas porque habían hecho una reserva para la semana siguiente, por lo que tuvieron que esperar hasta 40 minutos para que se despejara una y poder sentarse a cenar en una calurosa noche de hace tres años. Los que se reunían, formaban una mezcla un tanto extraña, puesto que a pesar de haber intercambiado palabras y bromas anteriormente, nunca se habían sentado dispuestos a disfrutar de una velada.

El nombre elegido fue Cincoro, reuniendo las palabras en castellano cinco y oro como homenaje a los presentes en tan productiva cena. De igual manera, la empresa que gestiona la producción se llama CIncoro Spirits Group. El precio va desde los 85 dólares del tequila blanco hasta los 1.600 del más añejo, según webs especializadas.

JUST IN: Michael Jordan, Celtics owner Wyc Grousbeck, Lakers owner @JeanieBuss and Bucks owner Wes Edens launch new @cincorotequila. Prices: $70 for Blanco, $90 for Reposado, $130 for Anejo & $1600 for Extra Anejo. pic.twitter.com/MGKdhuUERU

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 16, 2019