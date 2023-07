Un ensayo demuestra que un fármaco reductor del colesterol disminuye los episodios cardíacos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los hallazgos de un ensayo clínico dirigido por Cleveland Clinic, mostraron que el uso de ácido bempedoico (un medicamento para reducir el colesterol) en pacientes intolerantes a las estatinas, que aún no han tenido un evento cardiovascular, pero tienen factores de riesgo, como la diabetes, redujo significativamente la posibilidad de muerte por enfermedad cardíaca y otros eventos cardiovasculares adversos importantes, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Según una nota de prensa, los hallazgos se presentaron durante una sesión científica de última hora en la 83ª Sesión Científica Anual de la Asociación Americana de Diabetes en San Diego y se publicaron simultáneamente en la Revista de la Asociación Médica Americana.

En marzo, los resultados del ensayo CLEAR Outcomes mostraron que el ácido bempedoico redujo los resultados cardiovasculares adversos en 14,000 pacientes intolerantes a las estatinas. Dentro de este ensayo CLEAR, hubo 4,200 pacientes inscritos con alto riesgo de enfermedad cardíaca, pero sin eventos cardiovasculares previos (prevención primaria).

Después de seis meses de tratamiento, el ácido bempedoico, en comparación con el placebo, redujo el colesterol LDL un 23,2% y redujo la inflamación medida por la proteína C reactiva un 22,7%. En este subgrupo de prevención primaria, también hubo una reducción de 30% en los eventos cardiovasculares mayores, una reducción de 39% en la muerte por enfermedad cardíaca y una disminución del 39% en los ataques cardíacos.

«Estos hallazgos enfatizan los grandes beneficios de la terapia hipolipemiante en pacientes sin evento cardiovascular previo, pero que están en riesgo de un primer evento», dijo el autor principal del estudio, Steven E. Nissen, director Académico del Instituto Vascular y Torácico del Corazón en Cleveland Clinic. «Aproximadamente dos tercios de los participantes tenían diabetes, lo que respalda aún más las recomendaciones de que los pacientes de prevención primaria con diabetes deben ser tratados con terapias para reducir el colesterol», indicó Nissen.

Los pacientes de prevención primaria actualmente no reciben tratamiento suficiente en los Estados Unidos, y más de la mitad de los pacientes con alto riesgo de un evento cardiovascular no reciben actualmente medicamentos para reducir el colesterol. Pocos ensayos clínicos en los últimos años han estudiado pacientes que aún no han tenido un evento cardíaco.

El colesterol LDL elevado puede acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos, creando bloqueos y aumentando el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Las estatinas son el tratamiento estándar de primera línea para la prevención de enfermedades cardiovasculares y funcionan al reducir los niveles de colesterol en la sangre. Sin embargo, algunos pacientes luchan con efectos secundarios adversos, particularmente dolor muscular o debilidad, que les impiden usar estatinas en las dosis recomendadas. El ácido bempedoico difiere de las estatinas por no activarse hasta que llega al hígado, lo que limita el potencial del fármaco para causar efectos musculares adversos en el músculo.

Los efectos adversos observados con el ácido bempedoico incluyeron una mayor incidencia de gota y cálculos biliares.

El estudio fue financiado por Esperion Therapeutics, desarrollador del ácido bempedoico.

Relacionado