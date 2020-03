Un dominicano ejemplar, que desea contribuir con su país

He de compartir con mis conciudadanos y amigos en general, la dulce experiencia de haber conocido a un dominicano extraordinariamente interesante, que por su férrea formación académica, trayectoria profesional y empresarial fue reconocido por el ex presidente estadounidense Barack Obama entre otras personalidades e instituciones internacionales. Ese ilustre y respetable ciudadano, responde al nombre de Juan Escanio Jr.

Lo conocí como parte de lo que fue nuestra labor diplomática y consular en las ciudades de Madrid, España y Miami, Estados Unidos y en ese primer encuentro, supe en seguida que estaba conversando con un ser humano de grandes dimensiones. Hablamos de inversión extrajera, inmigración, comercio exterior y de la importancia de las obras de infraestructuras, siendo esta última, uno de los indicadores que caracterizan el desarrollo de un país.

En aquel interesante dialogo, le pregunté a ese dominicano con acento en perfecto inglés americano, qué si no le gustaría contribuir a su país de origen, República Dominicana, atrayendo inversiones extranjeras y desarrollando proyectos empresariales y de negocios y me quedé sorprendido cuando le salió un sí, sin apena dudarlo. Fue entonces cuando en mis adentro me pregunté ¿y por qué razón, nuestro país no capta a esos talentos nacionales dispersos por el mundo y lo colocan al servicio de los mejores interés nacionales en el exterior?.

Dicho esto, me atrevo a sugerirle al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, en su condición de Jefe de la Política exterior del país y al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado; asi como al liderazgo alternativo político nacional expresados en Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, contar con este ciudadano para fortalecer la diplomacia dominicana, la cual está muy necesitada de recursos humanos cualificado como este.

A propósito quiero exponer algunos datos de la vida profesional y académica del señor Escanio, quien ha estado involucrado en importantísimos proyectos de inversiones de desarrollo globales con un total de más de mil millones de dólares americanos (USD$ 1, 000,000,000) para puertos marítimos, aeropuertos y grandes sistemas de agua en colaboración con la compañía estadounidenses “Fortune 100”. Asesoró al gobierno estadounidense sobre medio ambiente, derechos de agua y comercio internacional como Analista Legislativo y Consultor para la Ciudad de San Francisco y la Ciudad de Miami, Estados Unidos de América. En 2002, fundó con éxito la empresa Escano & Associates Inc. especializada en desarrollo de infraestructura pesada.

Como hombre con sensibilidad humana, ha realizado obras de caridad mediante la recaudación de fondos de USD$ 250,000 y la gestión de proyectos educativos que involucraron a la comunidad y al sector privado, como el Observatorio de la Escuela Secundaria Monrovia. Se unió para participar en Wells Fargo Bank, Bank of America y Home Depot. Razón por lo que recibió como dije más arriba, carta de recomendación del Presidente Obama, la Asociación de Alcaldes de Brasil, el Senado del Estado de California, el Alcalde de Los Ángeles, el Supervisor Doris Ward de San Francisco, el Supervisor Willy Kennedy de San Francisco, el Comisionado Ken Russell de Miami y Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ha recibido el medallón del Premio al Servicio Presidencial del presidente Obama.

Por su formación académica, fue seleccionado como participante en el programa de Arte por la Fundación Rockefeller. Tiene honores como Phi Theda Kappa, es miembro de múltiples sociedades de honor de negocios y Hispanic Scholarship Fund. Ha ganado varios medallones por excelencia académica de la Florida International University, Asociados en gestión de la aviación del Miami Dade College, Grados y Maestría en Administración Pública de la Florida International University, Trabajo de curso en Gestión de proyectos de la Universidad de Georgetown, Master of Philosophy in Planning, Crecimiento y regeneración en el Departamento de Economía de la Tierra en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Asimismo, tiene varias publicaciones tales como: Altos árboles y arbustos de alto rendimiento y el efecto Buda en los negocios en la China moderna.

Esto es lo que necesita el país.

Autor. Lic. Luis Columna Solano

Anuncios

Relacionado