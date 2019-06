Un dominicano condenado a 25 años en New Hampshire por violar niña de 6 en 2014

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El dominicano José Lantigua Burdier, fue condenado a 25 años de cárcel en la Corte Superior de Concord en New Hampshire por la violación sexual a una niña de 6 en el 2014, que ahora tiene 11 y quien testificó durante la lectura de la sentencia en el tribunal.

Lantigua Burdier, también recibió la orden del juez de mantenerse alejado de la víctima durante 75 años y registrarse como un delincuente sexual en la base de datos para ofensores de ese de ese en el estado de New Hampshire, un récord que es de por vida.

Fue declarado culpable de cinco cargos de agresión sexual. La niña, se puso de pie y se enfrentó a Burdier cuando fue sentenciado.

“Dado que te han encontrado culpable, puedo dormir mejor sabiendo que nunca más podrás lastimarme a mí o a cualquier otra niña”, dijo.

Los fiscales pidieron 30 años de prisión y dijeron que Burdier se aprovechó de la niña para satisfacer lo que llamaban sus deseos sexuales egoístas.

La fiscal adjunta del condado, Sarah Warecki, dijo que el coraje de la víctima fue clave para su caso.

“Ella quería testificar”, dijo Warecki. “Quería que todos supieran lo que le había sucedido. Quería que la creyeran y el jurado se lo concedió. Ahora, ella quiere justicia”.

La niña le dijo a Lantigua Burdier que “sigues diciendo que no me hiciste lo que me hiciste a mí. Ambos sabemos la verdad sobre lo que hiciste. No eres lo suficientemente hombre para admitirlo, ni siquiera por ti mismo”.

El convicto optó por no hablar, pero su abogado lo llamó trabajador y valiente. La defensa solicitó 10 años de prisión, pero el juez Kenneth Brown decidió imponerle 25.

“Eres una niña muy valiente”, le dijo el magistrado a la muchacha. “Me senté a tu lado cuando testificaste. Me impresionó mucho tu testimonio y tu credibilidad. Llegarás lejos”.

Ella también le dijo a Lantigua Burdier que tendrá que despertarse todos los días en la cárcel, y recordar porqué va a estar preso durante 25 años.

