Un dominante Anthony Davis da a los Lakers su tercera victoria consecutiva

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- El calendario de los Lakers ha empezado a ser amable y los angelinos lo están agradeciendo. Tras las muchas dudas del inicio de curso, los californianos parecen empezar a coger algo de ritmo, y esta madrugada han aprovechado la endeblez de los San Antonio Spurs para hacerse con su tercera victoria consecutiva. Los de Ham se impusieron por un cómodo 123-92 en el que fue con diferencia su triunfo más holgado del curso, y lo fue en gran parte por la gran actuación de Anthony Davis.

El pívot está siendo indiscutiblemente el mejor de los suyos en este tramo, y en esta ocasión volvió a serlo con todo un ejercicio de dominio interior. La Ceja acabó el encuentro con 30 puntos, 18 rebotes y 3 robos de balón, presumiendo de eficacia en el lado ofensivo de la cancha (63,2% de acierto) y de contundencia en el defensivo. En apenas 27 minutos, su presencia en pista permitió a los Lakers contar con un parcial de +34, la mejor marca de +/- para cualquier jugador angelino en lo que va de temporada.

Con esta actuación, Davis ha firmado su tercer encuentro consecutivo anotando al menos 30 tantos, algo que no lograba desde marzo de 2020 en su primera temporada con los Lakers. No obstante, a diferencia de lo ocurrido entonces, el pívot ha logrado además culminar cada una de dichas actuaciones con un doble-doble, aportando una fortaleza en el rebote que los suyos necesitan. En concreto, sus promedios en estos tres partidos son de 35 puntos y 17,3 capturas, unos números monstruosos en los que se está cimentando la recuperación del equipo.

«AD tiene que ser el centro de atención» aseguró Darvin Ham. «Tiene que nuestra punta de lanza porque nuestra plantilla está construida para eso, y él ha aceptado ese papel. Cuando LeBron vuelva, si Davis consigue mantener este nivel vamos a ser tan buenos como nuestro nivel de preparación nos permita».

Con todo, el pívot no estuvo ni mucho menos solo, pues no fue sino uno de los siete jugadores de la plantilla en alcanzar los dobles dígitos en una noche que le vino de perlas a muchos. Austin Reaves, con 21 tantos, firmó su mejor anotación de la temporada; lo mismo para los recientemente recuperados Thomas Bryant y Dennis Schröder, que sumaron 15 y 13 respectivamente, Lonnie Walker llegó a los 14, Westbrook firmó un doble-doble con 10 puntos y 10 asistencias… Fue, por lo general, una buena noche para los de oro y púrpura, algo que no ha podido decirse de forma habitual recientemente.

Todo lo contrario ocurrió con los Spurs, que cayeron sin oponer demasiada resistencia y siguen acumulando papeletas para hacerse con el número 1 del draft. Devin Vassell, con 17 tantos, volvió a dejar buenas sensaciones, pero fue prácticamente el único en hacerlo y sirvió de poco en una noche en la que los texanos se encontraron con todo cuesta arriba desde muy temprano. Con esta, ya son cinco derrotas seguidas para ellos, derrotas que han llegado por una media de 23 puntos de diferencia.

